Flere flyavganger innstilt i stormen

Fra Stavanger lufthavn på Sola, er ni avganger søndag ettermiddag innstilt. Det gjelder blant annet flyene til Amsterdam, København og flere Oslo-avganger.

Flere av ankomstene er også kansellert.

– Det er meldt kraftig vind 1. påskedag, noe som kan påvirke flytrafikken ved Stavanger lufthavn. Reisende bes møte opp til normal tid og forholde seg til informasjonen de får fra sitt flyselskap, skriver Avinor på nettsidene sine.

Fra Kristiansand er tre avganger til Oslo og København innstilt søndag formiddag.

Ekstremværet har også skapt kluss for fotballklubben Viking. De skal mandag møte Vålerenga i Oslo, men fikk flyet sitt kansellert, ifølge Stavanger Aftenblad.

Troppen fikk plass på et nytt fly som etter planen skulle lette søndag formiddag.

Viking og Vålerenga møtes på Intility Arena i Oslo, mandag klokka 14.30.