Norge bør velge amerikansk fregatt

I henhold til Stortingets bestilling, skal fregattene anskaffes fra en nasjon som normalt opererer maritime styrker sammen med Norge, og som det er naturlig å samarbeide med.

Det kan ikke bety annet enn at Norges nye fregatter skal anskaffes i nært samarbeide med enten USA eller Storbritannia. De må bygges og utrustes slik at de inngår sømløst i det amerikanske eller britiske logistikksystemet gjennom hele sin levetid.

Underlagt Nato

USA som tilbyr fregatt av typen Constellation, er den største flåtemakten i Nato og alliansens eneste sikkerhetspolitiske garantist gjennom de neste 20 år.

Steinar R. Paulsen, kommandørkaptein og tidligere offiser og skipssjef på norske fregatter. Foto: Privat

Norge, Sverige og Finland er underlagt Joint Force Command Norfolk (JFCNF). Norske fregatter, undervannsbåter, maritime overvåkningsfly (P-8), droner og F-35 vil operere sammen med maritime styrker fra Royal Navy og US Atlantic Fleet. Trusselen utgjøres av den russiske Nordflåten.

Storbritannia som er leverandør av City-klassen, type 26, er redusert dramatisk når det gjelder flåtemakt, men holder høy profesjonell standard.

Frankrike som tilbyr FDI-klassen er en kontinental kolonimakt med territorier i Karibia, Sør-Amerika, Stillehavet og Antarktis. Både den franske marinen og fremmedlegionen har vært viktige for kolonimaktens forsvar, men kultur- og språkforskjellene mellom Frankrike og Norge er store. Det bør tillegges stor vekt under vurderingene.

Tysklands F-127-klasse blir trolig ikke levert før på midten av 2030-tallet. Dersom F-127 skulle bli med videre i konkurransen, må det ligge politiske motiver til grunn.

Rangering av fregattene

Fregattskaffelsens viktigste fundament er økt kampkraft og evne til å forsvare Norge. Her er min rangering(merk av forkortelsene bare er forklart en gang):

1. CONSTELLATION:

Lengde: 152 meter. Deplasement: 7 291 tonn. Besetning: 135-150 personer. Den har et ypperlig anti-luft system(Aegis Combat System) som beskytter fregatten og styrken den inngår i. Fregatten kan i tillegg beskytte byer og militære landmål. Aegis vil vil fungere utmerket sammen med F-35 og P-8. Marinens fregattbesetning, Forsvarets logistikkorganisasjon(FLO) og Forsvarsmateriell(FMA) og skolesenteret behersker Aegis og dets integrasjon med NSM.

Den er utstyr med sjømålsmissilet NSM fra Kongsberg Defence & Aerospace og et anti-ubåt-våpen fra Thales Captas. Den leveres med helikopter-typen MH-60R Seahawk som også Kystvakten har kjøpt. I tillegg skal fregatten utrustes med droner.

2. TYPE 26:

Tegning av en seilende Type 26-fregatt med et helikopter. llustrasjon: BAE Systems

Lengde: 149,9 meter. Deplasement: 7 700-8 000 tonn. Besetning: 135-150.

Den er utstyrt med INTEeACT Combat Management System spesielt tilpasset Type 26. Den skal ha dårligere ytelse enn nåværende om bord i Nansen-klassen. Den har også sjømålsmissilet NSM fra Kongsberg og anti-ubåt-våpenet Thales Captas - samme som på Constellation.

Helikoptertypen er Wildcat eller AugustaWestland AW101. Jeg antar at det vil påløpe betydelige kostnader dersom Type 26 utrustes med Seahawk. Fregatten kan også utrustes med droner.

3. FDI-KLASSEN:

Besetning: 135-150 personer.

FDI-fregatten som leveres av franske Naval Group. Foto: Naval Group

Er utstyrt med Aster-missiler og Sea Fire Radar og Thales luftvernsystem. Den har Exocet-missiler for sjømål og Thales Captas for anti-ubåt-krigføring. Helikoptertypen er NH-90 som Norges forsvar har vraket. Fregatten kan ikke utrustes med dronekapasiteter.

En kilde som har vært direktør for et av verdens største rederier, sier at skip som er blitt bygget ved franske verft, ofte har kompliserte tekniske detaljløsninger som gir høye vedlikeholdskostnader.

4. F-127-KLASSEN:

Illustrasjon av F-127-fregatten fra Thyssenkrupp Marine Systems Illustrasjon: Thyssenkrupp Marine Systems

Fregatten har Aegis som er meget godt luftvern-system som beskytter fregatten og styrken den inngår i. Fregatten kan også gi luftvern til byer eller militære mål på land, for eksempel det nye anlegget for ubåter ved Haakonsvern.

Den har enten sjømålsmissil av typen NSM fra Kongsberg eller 3SM Tyrfing. Dette er et såkalt supersonisk sjømålsmissil under utvikling av Kongsberg Defence & Aerospace og er neppe klart før ca. 2035.

Anti-ubåt-krigføringssystem er ennå ikke bestemt, heller ikke type helikopter eller droner. Thyssenkrupp Marine System (TkMS) har selv uttalt at fregatten vil understøtte både NH90 og Sikorsky MH-60 Seahawk.

Norsk produksjon

Det vil være en særdeles stor fordel om et norsk verft blir ansvarlig for fregattleveransen. Vard Group AS, tidligere STX Europe og Aker Yards, er et skipsverfts-konsern med hovedkontor i Ålesund. Den italienske verftsgruppen Fincantieri er majoritetseier i konsernet. Ved valg av Constellaton vil ansvarlig verft være Vard Langsten, som vil kunne støtte fregattene i et 30–40 års perspektiv.

I tillegg vil Constellation inngå i det store amerikanske logistikksystemet under følgende forutsetninger:

Anskaffelsen må gjøres via Foreign Military Sales(FMS). Anskaffelsen må ha mest mulig lik konfigurasjon med US Navy og ikke tillate mer enn et absolutt minimum av norske tilpasninger. Norge må forplikte seg til å følge oppdateringsløpet til US Navy gjennom levetiden, slik at vi ikke ender opp med en unik norsk utdatert konfigurasjon som vi alene er ansvarlige for å holde i live.

Dersom vi får til dette, vil vi sikre stordriftsfordeler der vi kun betaler en brøkdel av kostnadene for reservedeler, reparasjoner, vedlikehold, kalibrering, teknisk dokumentasjon, trening, kurs og oppdatering/oppgradering/integrasjon.

Constellation er den beste fregatten målt i kampkraft. I tillegg bidrar dette valget overlegent best til Norges overordnede sikkerhet. Det binder Sjøforsvarets fregattvåpen til Natos største flåtemakt US Navy og fregattene leveres og støttes gjennom levetiden av et norsk skipsverft.

Kommandørkaptein Steinar R. Paulsen har 25 års tjeneste bak seg i Forsvaret, blant annet som vaktsjef, skipssjef, divisjonssjef og skvadronsjef (fregatt og MTB).