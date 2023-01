Tirsdag beordret samferdselsministeren ekstern gransking av Follobane-trøbbelet. Hovedårsaken var at en kritisk rapport advarte om den tekniske løsningen som i ettertid viste seg å være årsaken til at banen måtte stengte bare en drøy uke etter åpning.

Fredag publiserte Bane Nor rapporten etter purringer fra mange medier, blant annet TU. I rapporten ber Norconsult blant annet om mer detaljerte beregninger.

Selskapet skriver at flere av de eksisterende rapportene de har gått gjennom fremstår som for enkle, og at det blant annet kun vurdert strøm som følge av spenningsgradienten mellom ulike punkter i returkretsen, og ikke som følge av induksjon fra strøm i senterleder.

Svært kritiske til beregningsgrunnlaget

Norconsult skriver videre at rapportene ikke gir et troverdig grunnlag for de faktiske belastningene av returstrømanlegget til Follobanen.

De har flere innvendinger til rapporten. Den viktigste er at indusert spenning fra senterlederen til skjermen ikke er vurdert.

Norconsult vurderer dette forholdet til å ha større virkning for kabelens termiske belastning enn den effekten som er vurdert i rapporten.

Flere deler av rapporten er sladdet. Det skal være av samfunnssikkerhetsmessige hensyn, fortalte Bane Nor torsdag.

Ble håndtert så langt ned som mulig

Per David Borenstein forklarer til TU at de kritiske elementene i rapporten ble håndtert så langt ned i organisasjonen som mulig. Han kan imidlertid ikke svare på om de klarte å kvittere ut alle de kritiske punktene – tross gjentatte spørsmål fra TU.

Organisasjonens toppledelse var ikke involvert i håndteringen av rapporten – den øverste lederen som var involvert i å kvittere ut de kritiske punktene var delprosjektlederen for tunnel, forteller Borenstein.

Det var Bane Nor som bestilte rapporten av Norconsult. Hovedmotivasjonen var å finne ut hvordan returstrømsystemet ville påvirke signalsystemet på Oslo S, forklarte Borenstein torsdag. I tillegg ønsket de at Norconsult vurderte en del beregninger, ettersom den formen for returstrømanlegg var ganske ukjent for dem.

Ingen kommentar

Teknisk Ukeblad har vært i kontakt med Norconsult. Selskapet svarer at de ikke ønsker å kommentere rapporten og at alle henvendelser vedrørende Follobanen skal rettes til Bane Nor.

– Det er Bane Nor som eier rapporten. Vi har ingen ytterligere kommentarer til den, sier kommunikasjonsrådgiver Henrik Charlesen.

Heller ikke totalentreprenøren i prosjektet AGJV ønsker å kommentere rapporten.

– Bane Nor er klienten i prosjektet, som er svært komplekst og har en rekke involverte aktører. Vi kan ikke gå inn i detaljene på nåværende tidspunkt, skriver de i en e-post til TU.

Saken oppdateres.