To måneder før Follobanen åpnet, advarte Norconsult om flere ting ved returstrømanlegget i en rapport bestilt av Bane Nor. Torsdag fortalte Bane Nor at de vurderte at rapporten ikke var til hinder for å sette trafikk på banen. En drøy uke etter åpning måtte Follobanen stenges, og returstrømanlegget er identifisert som problemet.