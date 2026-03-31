Nito-presidenten i utakt med egne medlemmer?

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

I en kronikk i Energiwatch 18.03.26 mener Nito- president Kjetil Lein at kommunene i Norge må pålegges utredningsplikt, slik at det kan bygges ut mere vindkraft på land. Som kilde bruker han en lederartikkel i Aftenposten. Denne lederartikkelen synes å være basert på et brev lobby- og NHO organisasjonen Fornybar Norge sende til energi- og kommunaldepartementene 3. mars.

Argumentene til Kjetil Lien ser i stor grad ut til å være en kopi av argumentene til Fornybar Norge.

Jeg har vært medlem i Nito i over 50 år, både som student-, vanlig- og nå pensjonistmedlem.

Nito har vært en viktig organisasjon både for oss arbeidstakere, men også en stemme i samfunnsdebatten.

Når Nito nå vil overkjøre både lokaldemokratiet og kommunene mener jeg det er i konflikt med medlemmenes interesser. Nito presidentens sitt forslag vil også være i direkte konflikt med både ordlyd og hensikt i plan- og bygningsloven.

Utredningsplikt

I artikkelen sier Lein: «Uten en utredningsplikt kan kommuner si nei til utbygging kun basert på prinsipper»

Denne påstanden viser at Nito-presidenten ikke er kjent med og mangler kunnskaper om de kommunale planprosessene.

De aller fleste planinitiativ fra en vindkraftutbygger er i områder kommunen allerede har avsatt Landbruks-, Natur- og Friluftsformål (LNF områder) i arealplanen. Hensikten med LNF-planen er å sikre matproduksjonen, naturinteresser som bevaring av karbonrike områder som myr og våtmark samt sikre kommunes innbyggere områder til friluftsformål.

Arealplanen vedtas av kommunestyret, og i forkant er det gjennomført grundige vurderinger. Det faglige grunnlaget bygger både på utredninger (gjerne utført av Nito medlemmer) og av lokalkunnskapen til kommunestyremedlemmene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Video: Dypt inne i et tidligere NATO-anlegg lagres dataene på norsk jord

Dette kunnskapsbaserte grunnlaget er det Nito presidenten vil oppheve, slik at det kan bygges ut mye vindkraft så raskt som mulig.

Nito-presidentens forslag ser også ut til å være i konflikt med Nitos politikk for 2024-2027 hvor det står:

«Vindkraft på land må bygges ut med lokal forankring og fortjeneste til de kommunene som stiller areal til disposisjon.» (Min understreking).

Det er ikke en lokal forankring når en kommune blir pålagt utredningsplikt mot sin vilje.

Kompetansesenter

I kronikken sier også Nito presidenten:

«Vi foreslår blant annet å opprette et nasjonalt kompetansesenter for energi for kommunene, noe som er i tråd med regjeringens Energikommisjon.»

I september 2025 opprettet energidepartementet et slik kompetansesenter og bevilget 7,5 millioner. Det er overraskende at Nito presidenten ikke er kjent med det.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Schneider Electric avslutter femårig bærekraftsprogram med sterke resultater

Den siste undersøkelsen fra Kantar fra november 2025 hvis at det nå er bare 39 prosent av Norges befolkning som støtter vindkraft på land, og støtte synker år for år. Det er rimelig å anta at det blant Nito medlemmer er en tilsvarende tendens.

Jeg synes derfor det er overraskende og uforståelig at Nito presidenten bare gjentar argumentene fra lobby- og NHO organisasjonen Fornybar Norge i vindkraftdebatten.