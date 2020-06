Nissans neste elbil vises frem 15. juli

Nissan Ariya skal lanseres 15. juli. Dette ifølge Nissan-sjef Makoto Uchida under selskapets årlige aksjonærmøte mandag, skriver Autonews.

Bilen er en crossover, eller en kompakt SUV om du vil. Bilen kommer med siste utgave av Nissans avanserte førerstøttesystem, Propilot 2.0. Bilen skal også ha en helt ny elektrisk drivlinje.

Ariya skal komme i salg i Japan først, og deretter introduseres i flere markeder etterhvert. I skrivende stund har vi ingen opplysninger om når norgeslansering står for tur.

Firehjulstrekk

Den nye drivlinjen det antakeligvis er snakk om er det såkalte «e-4ORCE»-systemet, som består av to elektromotorer for firehjulsdrift. Systemet har til nå blitt demonstrert i en Leaf-prototype.

Nøyaktig hva som skiller dette systemet fra andre firehjulsdrevne elbiler er noe uklart, men Nissan har sagt at det skal gi et nytt nivå av kontroll, og at det bygger på erfaringer fra tidligere systemer produsenten har utviklet.

Nissan viste frem e-4ORCE på en modifisert Leaf under en demonstrasjon av systemet tidligere i år. Foto: Nissan

Systemet har i utgangspunktet lik fordeling av motorkraft foran og bak, men kan ved behov gå over til å være ren forhjuls- eller bakhjulsdrift, og alle nivåer imellom. Det er for øvrig ikke unikt for Nissans system. Men det er ikke uvanlig at elbiler med firehjulstrekk heller mot å ha for eksempel bakhjulstrekk det meste av tiden, eller kun bruker den mest energieffektive motoren det meste av tiden.

Nissan hevder at deres system skal gi spesielt god stabilitet, balanse og kjørekomfort.

Firehjulstrekk vil uansett være en kjærkommen nyhet for Nissans elbilkunder her i landet, da mange nordmenn ønsker bil med slik drivlinje. Hvorvidt dette blir standard eller et tilvalg vet vi ikke.

Selvkjørende

Nissan Ariya-konseptet. Illustrasjon: Nissan

Propilot 2.0 er en avansert førerstøtte som allerede er introdusert på markedet. Dette har så langt bare vært tilgjengelig i Japan. Systemet minner en del om Tesla Autopilot i beskrivelsen, ved at bilen kan styre seg selv på motorveier, fra påkjøring til avkjørsel dersom du har lagt inn en kjørerute.

Systemet blir ikke eksklusivt for Ariya, da Nissan har planer om å lansere det på en rekke andre modeller i tiden som kommer.

Den første i en rekke nye elbiler fra Nissan

Uchida sier ifølge Autonews at Ariya skal være spydspissen i en ny modelloffensiv fra Nissan. De skal lansere åtte nye elbiler globalt de neste 18 månedene.

Ariya ble første gang vist frem under bilmessen i Tokyo i fjor. Konseptbilen skal, om vi tolker Nissans pressemeldinger, ikke være altfor ulik produksjonsmodellen. Den bærer angivelig bud om Nissans nye designretning.

Konseptet skal ha en romslig kupé, og er 4,6 meter lang. Bredden er oppgitt til 1,9 meter. Rekkevidde skal være på over 480 kilometer. Hvorvidt dette blir fasit på den endelige produksjonsmodellen gjenstår å se.