NHO-sjefen om norsk drivstoffberedskap: – Veldig alvorlig

– Det er viktig å si at vi har full kontroll på dette nå. Det verdensbildet som er, begynner vi å merke nå. Dersom Hormuzstredet forblir lukket, så er det alvorlig, så det jobber vi for fullt med, sier han til NRK.

Iran-krigen har ført til drivstoffkrise. Rundt en femdel av verdens olje og flytende gass passerer til vanlig gjennom Hormuzstredet, som i praksis har vært nærmest stengt siden USA og Israel gikk til angrep på Iran.

Mens Sverige og Finland lagrer diesel og flybensin til 90 dagers forbruk, er kravet i Norge kun 20 dager.

– Veldig alvorlig

NHO-sjef Ole Erik Almlid advarte tidligere fredag om at norsk forsvarsevne, sivilsamfunnet og næringslivet blir hardt rammet dersom vi ikke har tilgang på drivstoff.

– Det er veldig alvorlig for et samfunn som trenger dette drivstoffet i en krisesituasjon, sa han.

Etter at Esso la ned raffineriet på Slagentangen i 2021, må over halvparten av dieselen og nesten alt flydrivstoff bli importert til Norge.

Essos raffineri på Slagentangen i Tønsberg ble lagt ned i 2021. Norge er derfor avhengig av import av store mengder diesel og flydrivstoff. Bildet er fra 2005. Foto: Cornelius Poppe/NTB

Norge er svært sårbar

Dersom det oppstår en forsyningskrise, står Norge i en svært sårbar situasjon, ifølge Bjarne Schieldrop, sjefanalytiker for råvarer i SEB.

– Greia er jo at når det virkelig blir forsyningskrise, så fungerer ikke disse markedene skikkelig lenger. De som da normalt eksporterer, slutter å eksportere, sier han.

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) varslet i mars at regjeringen skal ta grep. Forskriften om beredskapslagring fra 2006 skal revideres og sendes på høring i løpet av året, skrev hun i et svar på skriftlig spørsmål fra Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Vi arbeider med tiltak som å øke kravet til drivstofflagring og ferdigstille ei prioriteringsordning for drivstofforsyning, skrev Myrseth.