Nesten en fjerdedel av Norges olje- og gassproduksjon kan bli rammet av streiken

Lederne har vært i streik siden 30. september, noe som har rammet produksjonen på en rekke oljefelt i Nordsjøen. Hele seks felt har måtte stenge ned produksjonen på grunn av streiken, mens Johan Sverdrup klarer å holde driften i gang – enn så lenge.

Mandag trappes streiken opp ytterligere. Da vil seks nye felt måtte stenge ned.

I tillegg har Equinor meldt at dersom streiken fortsetter til onsdag, så vil de heller ikke kunne holde i gang produksjonen på Johan Sverdrup-feltet, som er Vest-Europas største produserende oljefelt.

Hvis streiken varer utover 14. oktober, vil bortfallet av produksjon per dag bli på totalt 966.000 fat oljeekvivalenter – som tilsvarer nærmere en fjerdedel av norsk oljeproduksjon.

Nå er partene kalt inn til Riksmekleren.

Opptrapping mandag

Siden 5. oktober har seks felt på norsk sokkel vært stengt ned på grunn av streiken.

De Equinor-opererte feltene Gudrun, Gina Krog, Kvitebjørn og Valemon, det Neptune-opererte feltet Gjøa, og i forlengelsen av det Wintershall DEAs Vega-felt.

Med en opptrapping mandag vil Oseberg Sør, Oseberg Øst og Kristin med Tyrihans, alle operert av Equinor, måtte stenge ned. Maria som er operert av Wintershall Dea Norge vil måtte stenge ned fordi den er knyttet opp mot Kristin. Produksjonen til Ekofisk 2/4 B, hvor ConocoPhillips er operatør, blir også stengt ned.

Norsk olje og gass opplyser i en melding at Norge produserer jevnt over litt over 4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Halvparten er i form av råolje og andre væsker og halvparten kommer fra naturgass.

Dersom streiken varer utover 14. oktober, slik at også Sverdrup-feltet må stenge ned, må forsvinner dermed nær en fjerdedel av Norges totale produksjon av olje og gass som følge av streiken.

Var enige i 10 minutter

Nå er Lederne og Norsk olje og gass innkalt til Riksmekleren fredag kl 10.00, i håp om at partene kan komme til enighet.

– Vi trodde lenge vi kunne kunngjøre en enighet i streiken på sokkel. Etter ti minutter med enighet trakk arbeidsgiversiden tilbake protokollteksten de hadde sendt over og som vi hadde akseptert. Jeg har bedt Riksmekleren om hjelp, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne i pressemelding.

Lederne krever tariffavtaledekning for sine medlemmer som etter omstilling og ny teknologi, i deler av året, skal arbeide i kontrollrom på land.

Fagforeningen understreker at de streiker fordi de ikke ser vilje fra arbeidsgiversiden til å diskutere en avtale for sine medlemmer, knyttet til nye former for drift av plattformene.