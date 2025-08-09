Abonner

Nasa-mannskap på vei hjem etter fem måneder i rommet

Nasa sier de fire kommer tilbake med «viktig og tidssensitiv forskning».

Takuya Onishi fra Japan (t.v.), Anne McClain og Nichole Ayers fra USA og russiske Kirill Peskov på plass i romkapselen som skal føre dem tilbake til jorden etter endt oppdrag på Den internasjonale romstasjonen.
Takuya Onishi fra Japan (t.v.), Anne McClain og Nichole Ayers fra USA og russiske Kirill Peskov på plass i romkapselen som skal føre dem tilbake til jorden etter endt oppdrag på Den internasjonale romstasjonen. Foto: Nasa / AP / NTB
NTB
9. aug. 2025 - 09:13

Fire astronauter som er del av Nasas Crew-10-mannskap, vendte fredag nesen mot jorden etter å ha tilbrakt fem måneder på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

De fire – to amerikanere, en japaner og en russer – gikk fredag om bord i Dragon-kapselen fra SpaceX for å ta fatt på den 17,5 timer lange turen tilbake til jordens overflate. Etter planen skal romkapselen lande i Stillehavet utenfor kysten av California lørdag formiddag.

Nasa sier de fire kommer tilbake med «viktig og tidssensitiv forskning» de har drevet i mikrogravitasjonsmiljøet om bord på ISS. På listen over gjøremål under oppdraget hadde de over 200 eksperimenter.

Romferden deres startet 14. mars og var et rutineoppdrag for å avløse Crew-9. Forgjengerne på ISS inkluderte Butch Wilmore og Suni Williams, som var strandet på romstasjonen etter at det oppsto problemer med Boeing-romkapselen deres. De endte opp med å være på ISS i over ni måneder.

