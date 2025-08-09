Nasa-mannskap på vei hjem etter fem måneder i rommet

Fire astronauter som er del av Nasas Crew-10-mannskap, vendte fredag nesen mot jorden etter å ha tilbrakt fem måneder på Den internasjonale romstasjonen (ISS).

De fire – to amerikanere, en japaner og en russer – gikk fredag om bord i Dragon-kapselen fra SpaceX for å ta fatt på den 17,5 timer lange turen tilbake til jordens overflate. Etter planen skal romkapselen lande i Stillehavet utenfor kysten av California lørdag formiddag.

Nasa sier de fire kommer tilbake med «viktig og tidssensitiv forskning» de har drevet i mikrogravitasjonsmiljøet om bord på ISS. På listen over gjøremål under oppdraget hadde de over 200 eksperimenter.

Romferden deres startet 14. mars og var et rutineoppdrag for å avløse Crew-9. Forgjengerne på ISS inkluderte Butch Wilmore og Suni Williams, som var strandet på romstasjonen etter at det oppsto problemer med Boeing-romkapselen deres. De endte opp med å være på ISS i over ni måneder.