Nå skal det bli enklere å få erstatning for dårlige nett- og strømmetjenester

– Det er på høy tid at forbrukerne får gode rettigheter som vi kan bruke dersom de digitale tjenestene vi kjøper ikke fungerer. Dette vil skjerpe kravene til alle som selger digitalt innhold til forbrukere, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i en kommentar på nettsiden til Forbrukertilsynet.

I korte trekk går det ut på at også norske forbrukere har rettigheter om strømmetjenester og dataprogrammer ikke fungerer eller leverer som de skal. Reglene kommer imidlertid ikke før om to år.

Om forbruker rapporterer en feil med en digital ytelse og leverandøren ikke klarer å reparere innen rimelig tid, har forbrukeren rett til prisavslag eller full refusjon innen 14 dager.

Videre innebærer reglene at garantiperioden ikke kan være kortere enn to år når man har kjøpt for eksempel et dataprogram eller dataspill. For kontinuerlige tjenester, som strømmetjenester, har man rettigheter så lenge man er abonnent.

Åpner for lengre frister

Abonnementstjenester strammes også inn ved at den næringsdrivende kun får endre innholdet dersom det står i kontrakten, og i så fall må forbrukeren bli varslet før endringen og få mulighet til å si opp avtalen.

I EUs vedtak inngår det at hvert land har mulighet til selv å bestemme om forbrukere kan ha lengre reklamasjonsfrist enn EUs minimum som er to år. Dermed kan Norge beholde fem års lengstefrist for reklamasjon på varer.