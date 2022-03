Nå leveres de første Tesla-modellene fra Tyskland

Tesla leverer i dag ut sine første Model Y produsert i den nye fabrikken i Grünheide utenfor Berlin. Det er den såkalte Performance-varianten som leveres ut først, og 30 eksemplarer leveres ut i dag.

Dette er første gang Model Y Performance leveres ut til europeiske kunder. Bilen har 514 kilometer rekkevidde oppgitt og leveres blant annet med 21 tommers hjul og større bremser som standard.

Denne varianten gjør null til hundre på 3,7 sekunder, ifølge Tesla. Dette når målingen starter etter at hjulet har rullet en fot, slik enkelte amerikanske bilprodusenter måler, og ikke fra stillestående.

Ut fra opplysninger på Teslas nettsider er dette den Model Y-varianten som kan leveres raskest, da de estimerer levering i april for nye bestillinger, mot mai for den vanlige varianten av Model Y. Til sammenligning er leveringstiden for de billigste utgavene av Model 3 estimert til august for nye bestillinger. Disse produseres i Kina.

Norske utleveringer av Model Y Performance fra Tyskland starter innen utgangen av måneden, ifølge Tesla.

Fabrikken produserer kun denne varianten innledningsvis. Dermed vil øvrige varianter av Model Y leveres fra Teslas fabrikk i Shanghai i Kina inntil videre.

Største elbilfabrikk i Europa

Planer om en fabrikk i Tyskland ble offentliggjort i 2019, og byggingen startet våren 2020. Opprinnelig var planen at fabrikken skulle starte produksjon sommeren 2021, men godkjenningsprosessen tok trolig lengre tid enn Tesla anslo. Først 4. mars ble fabrikken godkjent, og nå har Tesla også fått tillatelse til å starte produksjon av biler for salg.

Fabrikken er plassert på en tomt som måler 300 hektar, plassert i nærheten av den lille byen Grünheide i delstaten Brandenburg, ved grensen til Berlin. Fabrikken har et totalt areal på over 227.000 kvadratmeter, skriver Tesla i en pressemelding.

Fra produksjon i Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg. Foto: Tesla

Det er planlagt at rundt 12.000 personer skal jobbe ved fabrikken. I dag er over 3000 personer ansatt. Antallet vil ifølge Tesla økes med flere tusen i løpet av de kommende månedene.

I tillegg til biler skal de også produsere battericeller, motorer og ellers det aller meste av det Tesla ikke kjøper fra underleverandører. Battericelleproduksjonen er foreløpig ikke klar, og bilene bygges med battericeller levert fra underleverandører.

500.000 biler i året

Den årlige produksjonen av biler oppgis til 500.000 Model Y, mens produksjonskapasiteten for batterier skal være inntil 50 gigawattimer.

De trekker frem at de har fokus på bærekraftig produksjon og at vannforbruket per produserte bil vil være lavere enn bransjesnittet, med 2,2 kubikkmeter mot 3,7 kubikkmeter per enhet. Det skal også være mindre bruk av løsemidler i lakkeringen, hevder de.

Tesla skriver også at energiforbruket per produserte battericelle skal reduseres med 70 prosent. I forhold til hva, oppgis imidlertid ikke.

Tesla hevder fabrikken er den største elbilfabrikken i Europa målt i kapasitet. Europas største bilfabrikk ligger også i Tyskland, den drives av Volkswagen i Wolfsburg. Denne fabrikken produserte 815.000 biler i 2015 og har 60.000 ansatte.