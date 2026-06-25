Nå er det elbilboom verden over

Norge passerte nylig én million elbiler. Så godt som alle nye biler som selges, er elektriske.

– Markedsandelene er faktisk høyest i en del distriktsfylker, sier leder Christina Bu i Norsk Elbilforening.

Og nå skjer det noe med bilsalget også i resten av verden.

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Danmark har 80 prosent elbilsalg så langt i år, og Storbritannia endte i fjor på 23,5 prosent. Men også i fremvoksende økonomier skjer det veldig mye.

– Det er moro å se enkeltland i Latin-Amerika, Afrika. og Asia, hvor markedsandelene virkelig er i ferd med å gå opp. Det er en blanding av en åpenhet for kinesiske biler, men også en interesse av å være mer oljeuavhengige, sier Bu.

70 prosent elbil i Nepal

Globalt var markedsandelen for rene elbiler i fjor 16,5 prosent, ifølge tall fra det internasjonale erngibyrået IEA.

– Vietnam har en elbilandel på 20 prosent nå. En stor del av elbilsalget er den egenproduserte Vinfast. Thailand gjør det kjempebra. Og Singapore. Nepal tror jeg endte på nærmere 70 prosent i fjor. Også land som Costa Rica og Uruguay har en veldig økning nå, sier Bu.

Og mens EU utsetter sitt fossilforbud, har Etiopia blitt først til å innføre forbud mot import av bensin- og dieselbiler.

– Også Kenya er et land med høy fornybarandel, som ikke er interessert i å bruke masse penger på å importere dyr olje, sier Bu.

Mens Etiopia har nesten bare vannkraft, har Kenya en kraftmiks av geotermisk (47 prosent), vannkraft, vind og sol.

Hvor er europeerne?

– Er denne omstillingen veldig drevet av Kina?

– Ja, de har full kontroll og er best på å lage batterier. De har også på ganske kort tid blitt en stadig viktigere bilprodusent, sier Bu.

BYD gikk i vinter forbi Tesla som verdens største elbilprodusent.

– Og i motsetning til europeiske bilprodusenter er Kina til stede i disse nye markedene.

– Hvor er europeerne?

– Det er det store spørsmålet. (...) Det er nok tendenser til at de tradisjonelle bilprodusentene ønsker å selge bensin- og dieselbiler i de markedene de kan, så lenge som mulig, i stedet for å være med på det nye. Og det kan de tape på, tror jeg.

Vil se konkurser i Kina

Bu tror det er enklere for Tesla og kinesiske bilprodusenter, som ikke har en lang historikk med fossilbiler, å omstille seg og gå inn i nye markeder.

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– En del av bilprodusentene vi snakker om her, er jo opprinnelig tech-selskaper, så det er dette de er gode på, sier Bu.

– Men vi kommer nok til å se utfordringer og konkurser i Kina også. For der har det vært om å gjøre å få opp flest mulig bilprodusenter, for å få en intern konkurranse. Og så har også Kina strammet litt inn på reguleringer og incentiver, så nå blir det hardere også for kinesiske bilmerker å konkurrere.

Lytt: I podkasten diskuterer vi også om Volvo er en kinesisk bil, hvorfor nordmenn kjøper så mye Tesla og hvordan det står til med salget av kinesiske biler i Norge.