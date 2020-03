Nå drar koronatiltakene ned strømprisen

Kraftprisen gikk ned både i Norge og Norden i forrige uke, sammenlignet med uken før. Norge hadde den laveste ukesprisen hittil i år, med en gjennomsnittlig kraftpris på 9,8 øre/kWh. Det var 10 prosent lavere enn uken før, og lavest i Norden, ifølge NVE.

Til tross for redusert kraftproduksjon var Norge fortsatt nettoeksportør av kraft i forrige uke.

Hittil har verken koronatiltakene eller oljeprisfallet påvirket kraftprisen, fordi prisene på gass og CO₂-kvoter har holdt prisen oppe. Dessuten var strømprisen allerede rekordlav før koronautbruddet, på grunn av den milde og våte vinteren.

CO₂-prisen går ned

Nå påvirker tiltakene mot spredning av koronaviruset både aksjemarkeder, renter, råvarer og strøm, ifølge strømsalgselskapet Entelios.

For strømmarkedet var det CO₂-prisen, altså utslippstillatelsene produsentene må kjøpe for å produsere gass- og kullkraft, som gjorde utslaget:

Pris på utslippskvoter som skal til oppgjør neste desember, oppgitt i euro per tonn CO₂. I 2019 var kvoteprisen høy, men den siste uka har den stupt. Skjermbilde: Thomson Reuters/Energi og klima

– Det som har holdt igjen prisene i Europa er CO₂-prisen. Denne uken har vi sett et kraftig fall i CO₂-prisen som er med på å re-prise hele energimarkedet og senke forventningene til energiprisene i Norden, sier porteføljeforvalter Magnus Lingjærde på Entelios videoblogg.

Under finanskrisen i 2008 og den påfølgende eurokrisen, nærmest kollapset EUs CO₂-kvotesystem på grunn av nedleggelser i industrien. Etter innstramminger i 2018 tok kvotemarkedet seg kraftig opp, og har det siste halvannet året ligget høyt. Nå peker grafen på nytt bratt nedover.

Ekstremlav strømpris i hele 2020

Lavt forbruk i vinter og rikelig med vann og snø i magasinene, gjør at kraftselskapene allerede var forberedt på lave strømpriser til over sommeren. Nå prises også resten av året ekstremt lavt.

– Helt fram til neste vinter er markedet priset inn med forventet lave priser. 2020 under ett er priset under 15 euro per megawattime, og det har vi ikke sett tidligere. Det er ekstremt lavt, sier Lingjærde i bloggen.

På kort sikt gjør temperaturen at etterspørselen faller. En sannsynlig korona-effekt på etterspørselen kommer på toppen. Terminkontraktene på strøm er nå preget av pessimismen som følger av koronaviruset.

– Gass og kullprisen fortsetter ned. Økonomien var svak også før korona, og konflikten i OPEC+ bidrar også. Summa summarum presser dette prisene og gir et kraftig fall i terminprisene i Norden, sier Lingjærde.

Entelios skriver at de også ser at prisene for leveranse av strøm i årene fremover faller på grunn av forventninger om lavere priser også i Europa i tiden fremover.