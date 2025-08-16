Først med sirkulær asfalt – nå sjekker forskerne hvor bra den er

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Kjører du på motorveier i sommer? Nå kan du for første gang legge sirkulær asfalt under hjulene. 400–500 meter vei på E39 i Lyngdal har fått sirkulær asfalt på en strekning med mye trafikk.

– Vi tror vi er først i verden med å bygge denne typen vei med sirkulær asfalt, sier administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier.

Mange ingredienser

– Når du vet hvor mange ingredienser det er i denne asfalten og hvor krevende den er å få gjennom en fabrikk, er det lett å bli forundret over at det faktisk blir asfalt ut av det, sier Lillian Uthus Mathisen.

Hun er seniorrådgiver Sintef. Nå har hun og kollegene i infrastruktur-avdelingen fått jobben med å finne ut om den nye asfalten er god nok. Det er Velde Asfalt som har utviklet asfalten, men det må forskere til for å måle og vurdere om den er god nok.

Forretningshemmelighet

Velde Asfalt og JV Implenia Stangeland feirer den nye asfalten med norske flagg. Foto: Lisa Ravna Romøren/Screen Story/Nye Veier

Nå lønner det seg å få til asfalt som har så lavt miljøfotavtrykk som mulig, forklarer Mathisen. Statens vegvesen legger vekt på klimautslippene når det skal kjøpes inn asfalt. Siden 2020 er CO 2 -utslippene fra asfalt halvert.

Samtidig konkurrerer asfaltbransjen hardt om å komme opp med de beste miljøløsningene.

– Suksessen din står og faller litt på hvor lenge du greier å holde på en forretningshemmelighet, ifølge Mathisen.

Redder stein fra fyllinga

Asfalt består av cirka 95 prosent stein. Resten er bitumen – et bindemiddel som kommer fra raffinering av råolje.

Vanligvis blir steinen sprengt ut av fjellet og knust. I den sirkulære asfalten på E39 er det i stedet brukt stein som ellers ville havnet på fyllinga. Så bindes steinen sammen med en blanding av resirkulert asfalt, resirkulerte bitumenprodukter og produkter som er laget av olje fra planter i stedet for fossil råolje.

I fjor kunne TU fortelle at 150 meter kommunal vei i Kristiansand fikk 60 tonn med ny asfalt der bindemiddelet er treolje i stedet for bitumen.

Labtester ikke nok

– Velde har gjort veldig mange prøveproduksjoner. Så har vi sett på dem for å kunne gå videre med neste steg. Det var tre ulike typer asfalt som skulle legges, forteller Mathisen. På veien skal det ligge både et bærelag, et bindelag og et slitelag.

For å finne ut om asfalten er god nok, er det ikke annet å gjøre enn å prøveprodusere og legge den på veien. Slikt kan ikke testes i noe laboratorium.

– Først la Velde den rundt fabrikken på en plass der det ikke er så nøye om den ikke er bra nok. I neste omgang tenkte vi å høre om vi kunne legge den på en busslomme eller en påkjøringsrampe på E39, men Nye Veier insisterte på at vi måtte prøve det på ordentlig, sier Mathisen.

Internasjonal interesse

Den nye strekningen åpnet i god tid før ferietrafikken kom ut på veiene.

– Det ser greit ut så langt, forteller hun, men det er bare et inntrykk hun har uten å ha gjort målinger ennå.

– Vi legger opp en plan med årlige målinger av spor og jevnhet, forteller hun.

Mathisen er ikke sikker på at akkurat denne typen sirkulær asfalt er det som kommer på alle nye motorveier.

– Vi vet ikke ennå om det er hensiktsmessig å ha 100 prosent sirkulær asfalt, men nå vet vi at det er mulig. Ellers på nye E39 er det 60 prosent gjenbruksasfalt, så det lå allerede i bunnen før vi begynte med dette prosjektet, forteller hun.

Interessen for prosjektet har vært stor både i Norge og internasjonalt.

Og bilistene? De skal ikke merke forskjell.

– Vi hadde en tanke om å skilte på veien med at «Her kjører du på sirkulær asfalt», men vi har ikke gjort det foreløpig, sier Mathisen.

Artikkelen ble først publisert på Gemini.no