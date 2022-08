Tesla-sjef Elon Musk er ikke tilfreds med dagens antall fabrikker. Han ser for seg opp til 12 fabrikker og 100 millioner produserte biler i løpet av de neste ti årene.

Dette kom frem under Teslas generalforsamling torsdag kveld, hvor Musk talte til en entusiastisk gruppe aksjonærer. Her filosoferte han over at de for ti år siden hadde produsert under 3000 biler, og at de i dag har passert tre millioner biler, og at samme vekst vil tilsvare 300 millioner biler om ti år.

Deretter sa han at han trodde de ville klare å bygge 100 millioner biler innen ti år. Nå er riktignok ikke herr Musk fremmed for å spå om fremtiden, noen ganger med bedre resultat enn andre ganger.

Og når en presentasjon innledes med en ansvarsfraskrivelse om at kommentarer om fremtidig utvikling ikke innebærer noen forpliktelser eller lovnader om å gjennomføre planer, så er det kanskje ikke vanskelig å spekulere. Med andre ord: Musk tenker høyt. Hvordan fremtiden vil se ut er det ingen som vet.

Tror på 1,5 millioner biler i år

Tesla produserte 930.000 biler i 2021, og nær 564.000 biler i løpet av første halvår i år. Musk sa at Tesla har som mål å levere 1,5 millioner biler i år, og at de ved utgangen av 2022 vil ha en produksjonstakt tilsvarende 2 millioner biler i året.

Skal de få til det må de altså produsere nær én million biler i løpet av andre halvår i år.

I 2030 tror han at de klarer å produsere 20 millioner biler i året. Det vil i så fall si at at Musk ser for seg at Tesla vil produsere dobbelt så mange biler årlig som Toyota gjør i dag.

Elon Musk, her fotografert under et norgesbesøk i 2016. Bilde: Eirik Helland Urke

Skal bygge ny «Gigafactory»

Det vil kreve at Tesla bygger til sammen 10 til 12 fabrikker, hevdet Musk, som mer enn hintet om at de vil kunngjøre en avgjørelse om å bygge enda en ny fabrikk i løpet av året. Han sa ikke hvor i verden de ser for seg å plassere den.

Tesla produserer i dag biler i California, Texas, Brandenburg og Shanghai. De har i tillegg en fabrikk i Nevada som produserer batterier og andre kjøretøykomponenter. De vil dermed måtte bygge 5–7 nye fabrikker om Musks spådommer skal slå til.

Musk sa at de har som mål å produsere 1,5 til 2 millioner biler ved hver av sine fabrikker, med unntak av fabrikken i California, som på grunn av plassbegrensninger antakeligvis ikke vil produsere like mange biler.

Et av de viktigste bidragene til høyt produksjonstempo er ifølge Musk støping av store chassisdeler med såkalte giga-presser.

Tror Model Y blir mest solgte bil i verden

Musk hevder for øvrig at han tror deres Model Y vil bli verdens bestselgende bil målt etter omsetning i år, og at den vil bli verdens mest solgte bilmodell neste år. Det er ikke første gang han har uttalt dette.

Økonomiske nedgangstider kan dempe kundenes kjøpelyst, så det gjenstår å se om han får rett.

Verdens mest solgte bilmodell i 2021 var for øvrig Toytoa Corolla, med 1,1 millioner solgte, ifølge tall fra Statista. Tesla Model 3 var den 10. mest solgte bilmodellen i verden i fjor, og den eneste elbilen blant topp 10.

Det ble registrert rundt 40.000 Model Y i Europa i første halvår i år, ifølge Automotive News. Den har med det solgt noe bedre enn deres Model 3 så langt i år. Disse to bilene var de mest solgte elbilmodellene i Europa i første halvår.