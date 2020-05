Motorene på PIA-flyet etterlot flere skrapemerker på rullebanen etter første landingsforsøk

97 omkom og to overlevde da et Airbus A320 fra Pakistan International Airlines (PIA) styrtet like ved Jinnah lufthavn i Karachi.

Passasjerflyet hadde kommet fra Lahore og avbrøt først et landingsforsøk, før det deretter styrtet i et tettbebygd område like sørøst for de to parallelle rullebanene.

I tillegg til at to av passasjerene overlevde ulykken, er det like utrolig at ingen på bakken omkom.

Skrapemerker

Tre dager senere begynner selve hendelsesforløpet å bli stadig klarere, men det er fortsatt mange spørsmål som gjenstår å besvare når det gjelder medvirkende faktorer. Eksempelvis om det var underliggende problemer før den avbrutte landingen, eller om de tekniske problemene oppsto som konsekvens av den mislykkede landingen.

Det som har kommet ut til nå, tyder ikke på at PIA-besetningen varslet om noen problemer før etter det første landingsforsøket. Flere pakistanske medier har i helga publisert videomateriale fra befaring på rullebanen i etterkant av ulykken, som viser at det er avsatt minst tre solide skrapemerker etter motorene.

Den ene CFM-motoren og andre vrakrester av A320-flyet som styrtet i et boligstrøk like ved Jinnah lufthavn. Foto: Fareed Khan

Hvorvidt det var landingsstell som enten ikke ble felt ut eller kun delvis felt ut, som bidro til dette, og hva slags informasjon som ble presentert til de to i cockpit, er for tidlig å si. Dette vil det garantert bli nøstet opp igjennom å laste ned og analysere dataene fra ferdsskriver og taleregistrator (FDR/CVR), som ble funnet lørdag.

Airbus og den franske havarikommisjonen Bureau d’Enquêtes et d’Analyses (BEA) bidrar til den pakistanske undersøkelsen sammen med motorprodusenten CFM.

– For høyt på innflyginga

I lydopptakene av kommunikasjonen mellom cockpit og tårn, melder flygerne først om at de avbryter landingen for å forsøke på nytt (gjennomfører en såkalt «go-around») før de deretter opplyser at de ikke klarer å komme seg opp på den angitte høyden på 3.000 fot på grunn av motorproblemer. Deretter kommer den første maydaymeldinga som også er det siste som kommuniseres fra flyet.

Videoopptak fra overvåkingskameraer viser de siste sekundene av flygingen og viser tegn til lite motorkraft, der flyet kommer med høy nesestilling og stor gjennomsynkingshastighet før det havner i boligområdet. Det er også publisert nærfotografier av ulykkesflyet etter den avbrutte landingen som viser tydelige merker på undersiden av motorene og nedfelt nødturbin (RAT).

Den pakistanske tv-stasjonen Geo News har fått tilgang til en rapport fra flygekontrolltjenesten i Karachi. Dersom denne informasjonen stemmer, indikerer det at flyet kom altfor høyt og fort på første landingsforsøk.

Ifølge rapporten var flyet på ti tusen fot i stedet for sju tusen fot da det befant seg 15 nautiske mil fra rullebaneterskelen. Senere på innflygingen, ti nautiske mil fra rullebanen, var høyden sju tusen fot i stedet for tre tusen fot. Denne rapporten hevder at besetningen mottok advarsler fra flygelederne, men responderte med at de var «tilfreds/komfortabel» med situasjonen og forberedte landing.

Airbus opplyser at flyet, registrert som AP-BLD med serienummer MSN 2274, ble satt i drift første gang i 2004. Det hadde vært hos Pakistan International Airlines siden 2014. I løpet av disse årene hadde flyet loggført 47 100 timer fordelt på 25 860 flyginger. Motorene var av typen CFM56-5B4/P.

Ifølge PIA hadde flyet vært gjennom større vedlikehold i mars i år, og hadde gjennomført åtte flyginger siden covid-19-restriksjonene trådte i kraft 21. mars. Ifølge flyselskapet var fartøysjefen deres mest erfarne A320-flyger.