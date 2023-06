Møte i Opec+ kan gi ytterligere oljekutt

Møtet i Opec+, som i tillegg til de 13 Opec-medlemmene omfatter 10 andre store eksportører, startet lørdag. Oljeprodusentene kjemper mot fallende priser og utsikter til et mettet marked.

Tre kilder forteller til Reuters at kutt er blant det som diskuteres som mulig utfall av søndagens møter, mens to andre kilder forteller at ytterligere kutt er usannsynlig. Ifølge kildene som melder om kutt, kan det dreie seg om 1 million fat per dag, i tillegg til de allerede kuttede 2 millioner fat, samt frivillige kutt på 1,6 millioner fat.

Ministrene i Opec+ begynner å samles fra klokka 10 søndag i Wien. Flere medier, blant annet Reuters, har blitt nektet adgang til Opecs hovedkontor.