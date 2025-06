Møt finalistene: Hvem vinner årets gjeveste teknologipris?

Da er den den tiden på året igjen! Vinneren av årets Norwegian Tech Award 2025 kåres på Kongsberg Agenda 19. juni. Da møtes juryen for å avgjøre hvem av de fem finalistene som fortjener å vinne selve hovedprisen, som deles ut på arrangementets hovedscene samme dag.

Kriteriene for prisen er som følger: «Kandidatene skal representere en god ingeniørmessig løsning, et prosjekt eller et gjennombrudd på et teknologisk eller samfunnsmessig problem. Teknologien eller løsningen må være utviklet hovedsakelig i Norge og dokumentert med minimum et demoanlegg/prototyp eller gjennomført leveranse».

– Vi er dynamitt i dette markedet

Tore Danielsen i Aibel Offshore Wind har hatt suksess med sine omformerplattformer til bruk når strømmen fra havvind skal transporteres inn til land. Foto: Jan M. Moberg

Aibel Offshore Wind er nominert på bakgrunn av sine omformer-plattformer til bruk i havvindprosjekter verden rundt. Satsingen kom i gang allerede i 2010 og håndterer ilandføring av store mengder strøm fra vindturbiner langt til havs. For at energien ikke skal gå tapt på veien, omformes strømmen fra vekselstrøm til likestrøm. Når likestrømmen når land, blir den invertert tilbake til vekselstrøm.

En sentral partner for Aibel Offshore Wind i arbeidet med plattformene er Hitachi Energy Norway.

Aibel Offshore Wind er svært fornøyd med å være blant de nominerte til årets pris: – Det viser at norsk ingeniørkompetanse kan konkurrere globalt, og det gir inspirasjon til nye generasjoner som vil inn i offshore vindsektoren, oppsummerer sjefingeniør Tore Danielsen.

– I stedet for at båten går til kai, tar vi kaien ut til båten

Econnect Energy er i finaleheatet for sin løsning for ilandføring av gass. Den første installasjonen ble nylig åpnet i Tyskland og anses som banebrytende fordi den både er effektiv og sparer landsiden for store inngrep i natur og miljø. Selskapet er en ekte norsk startup, som har levert ferdige installasjoner og er inne i en spennende vekstfase.

Kommersiell direktør Magnus Eikens i Econnect Energy er en av gründerne. Selskapet igangsatte nylig driften av en installasjon i tyske Wilhelmshaven. Foto: Jan M. Moberg

At selskapet nå er nominert til Norwegian Tech Award, kan bidra til å sette både selskapet og løsningen på kartet: – Vi er first movers med et forsprang, men andre vil komme. Derfor må vi løpe enda raskere, konkluderer kommersiell direktør Magnus Eikens.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Inne i fabrikken som er ledende på akustiske himlinger

– Vi forbereder oss på det verste

Norsar er en forskningsstiftelse med en spennende historie. Oppstarten var i sin tid basert på CIAs behov for å overvåke Sovjetunionens prøvesprengninger av atomvåpen. Det ble gjort ved hjelp av seismisk overvåkning. I dag, mange år senere, er overvåking av sprengninger som følge av kjernefysiske våpen fortsatt aktuelt, dessverre. Teknologien benyttes også til å påvise og lokalisere mer regulær krigsaktivitet, dessuten til varsling av naturkatastrofer som jordskjelv, ras og skred.

Norsar med toppsjef Birger Steen er en av finalistene. De varsler blant annet naturkatastrofer. Foto: Arash A. Nejad

Erfaringer og historikk gjør at Norsar i dag er en verdensledende leverandør av av programvareløsninger innen seismisk modellering og mikroseismikk.

Om å være nominert til Norwegian Tech Award 2025, sier administrerende direktør Birger Steen: – Vi skal ha styremøte på Kongsberg samme dag som prisen deles ut. Så vi kan stille mannsterke!

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse KROHNE-teknologi sikrer pålitelige nivåmålinger hos INEOS

– Eldrebølgen er her – kommunene er ikke klare

Sensio har 200 norske kommuner som brukere av teknologi og løsninger som bidrar til at eldre kan bo trygt hjemme, forteller Anne Roland. Foto: Jan M. Moberg

Sensio utvikler teknologi som gjør at eldre kan bo hjemme lenger. Det gjør de ved å bruke sensorikk og programvaresystemer som øker tryggheten for beboerne, samtidig som tjenesteyterne kan gjøre jobben mer effektivt enn tidligere. En ekte vinn-vinn-situasjon i en verden der befolkningen blir stadig eldre. Sensios løsninger er i bruk i mer enn 200 kommuner her hjemme i tillegg til i internasjonale markeder.

Og tallene taler for seg. Innen 2050 vil aldersgruppen over 80 år dobles, ifølge landsjef Anne Roland i Sensio. Samtidig øker antallet personer med demens, noe som krever langt mer oppfølging.

Kommunene er i dag ikke rustet for denne utviklingen, og de mangler både ressurser og kvalifisert helsepersonell.

Med stramme budsjetter blir teknologiske løsninger dermed avgjørende for at flere skal kunne bo hjemme lenger og få nødvendig hjelp.

Sentralt i Sensios produktportefølje er den norskutviklede romsensoren, Roommate, som registrerer fall, endret adferd og andre indikatorer på at noe ikke er som det skal. Sensoren kan overvåke enkeltrom, noe som gir mulighet for kontinuerlig og diskret tilsyn.

Når selskapet nå er en av finalistene til Norwegian Tech Award 2025, vil det kunne bidra til å gjøre løsningen enda mer kjent utenfor Norge. Og forhåpentligvis også til ytterligere satsing på norsk teknologiutvikling innen et viktig nisje.

– Pris, pris, pris... og bærekraft

Vianode har potensial til å bli et norsk industrieventyr innen batteriindustrien. For selv om batterieventyrene ikke har lykkes her hjemme, er det store muligheter for Vianodes leveranser av grafitt til den sterkt voksende industrien. Grafitt utgjør mer en halvparten av vekten i et typisk bilbatteri. I dag fremstilles det under svært primitive tilstander og med store utslipp av CO 2 .

Driftsdirektør Hans Erik Vatne i Vianode spiller inn podkast med TUs teknologiredaktør Jan M. Moberg. Foto: Caroline Schmailzl

Vianodes produksjon er basert på teknologi fra Elkem og kan fremstille grafitt i en lukket ovn, der utslippet blir dramatisk redusert sammenlignet med dagens produksjonsmulighet. Selskapet har allerede en avtale med bilprodusenten GM om leveranser frem i tid.

Å være finalist til Norwegian Tech Award er en fjær i hatten til et nytt selskap med verden som marked:

– Det å utvikle noe i Norge som kan konkurrere globalt, og samtidig bidra til en grønnere verden, gir noe ekstra stolthet og mening i hverdagen, konkluderer driftsdirektør Hans Erik Vatne.

Dette er juryen

Juryen har i mange år vært sammensatt av representanter fra et utvalg av relevante miljøer. Blant gjengangerne er toppledere i TU Media, Nito og Tekna, supplert med representanter fra andre viktige organisasjoner og ekspertise. Årets jury ser slik ut:

Elisa Elmies, fagrådgiver i Holthe Consulting og Teknas representant i juryen

Katrine Vinnes, fag- og bransjesjef i Norsk Industri

Gabriel Qvigstad Trampe, ingeniør, politiker og kommentator i TU

Kristina Fritsvold Nilsen, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i TU Media AS

Kjetil Lein, president i Nito – leder årets jury

Da gjenstår bare juryens beslutning om hvem av de fem finalistene som stikker av med selve hovedprisen. Det skjer på hovedscenen på Kongsberg Agenda 19. juni kl 15.00.