Monica Tjelmeland ny samfunnspolitisk direktør i Tekna

Stillingen som samfunnspolitisk direktør ble ledig etter at Line Henriette Holten ble forfremmet til generalsekretær etter relativt kort tid i jobben.

Monica Tjelmeland er 41 år, bor i Oslo, kommer fra Ryfylket og er leder av politisk avdeling i Venstres stortingsgruppe.

Hun mener hun kan ta med seg mange erfaringer fra politikken over til Tekna.

– Det er utrolig spennende å fortsatt drive med politikk, men samtidig komme inn i et tungt fagmiljø. Jeg gleder meg til å bli kjent med folk i Tekna.

Mer konkret enn partipolitikken

Hun har fem års erfaring som rådgiver på Stortinget, hvor hun har fulgt blant annet utdanningskomiteen og justiskomiteen.

Under de to siste regjeringsforhandlingene, på Jeløya i 2018 og på Granavolden i år, deltok hun som rådgiver for Venstre.

– Det Tekna har, som jeg kan savne i politikken, er konkrete løsninger. Jeg har savnet fagstemmene. Nå har jeg lyst til å bidra til å løfte fram teknologene og sivilingeniørene i Tekna fram i samfunnsdebatten, sier Tjelmeland.

Tar med seg Venstre-erfaringer

Hun tror det er en fordel å ha erfaring fra et lite parti som må jobbe for å bli hørt i samfunnsdebatten.

– Vi skal gjennom store endringer når vi skal omstille samfunnet i mer bærekraftig retning. Jeg håper at jeg kan bidra med kunnskap om politikkutvikling, deltakelse i samfunnsdebatten og påvirkning av beslutningstakere.

Den forrige samfunnspolitiske direktøren Line Henriette Holten har også bakgrunn som politiker, i KrF. Holten ble ansatt som samfunnspolitisk direktør i januar 2018.

Allerede i november 2018 ble hun valgt til generalsekretær, etter at Ivar Horneland Kristiansen gikk til Virke.

Jobbet som advokat

Tjelmeland er utdannet jurist og har jobbet som advokat blant annet i advokatfirmaet Thommessen. Hun ser ikke noen problemer knyttet til at hun selv ikke har bakgrunn som ingeniør eller teknolog.

– Jeg har alltid vært opptatt av å knytte til meg flinke folk, og det er ikke meningen at alle skal kunne alt, sier Tjelmeland.

– Tung teknologisk og ingeniørfaglig kompetanse er det mye av i Tekna. Jeg skal bidra med deg jeg er god på.

Generalsekretær Line Henriette Holten sier i en pressemelding at hun er svært glad for å få en erfaren og dyktig politiker som Tjelmeland med på laget.

Tjelmeland starter i stillingen 1. juni 2019. Hun vil rapportere til generalsekretæren og inngår i ledergruppen.