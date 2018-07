Minst tre døde i bygningskollaps i India

Minst tre arbeidere er funnet døde etter at to bygninger kollapset utenfor New Delhi i India tirsdag kveld, opplyser lokalt politi onsdag.

Til nyhetsbyrået Press Trust of India forteller brannkonstabel Arun Kumar Singh at det var minst tolv arbeidere i den første bygningen som raste. Bygningen var under oppføring.

Redningsarbeidere har så langt funnet tre omkomne. I tillegg skal flere være fanget i ruinene.

Bygningskollapser vanlig i regntiden

Som følge av den første kollapsen, kollapset også en fireetasjes bygning i nærheten. En familie bodde i den to år gamle bygningen, i tillegg skal sikkerhetsvakter og noen arbeidere ha befunnet seg der da den raste.

Over hundre redningsarbeidere med kraner, slegger, og motorsager jobbet gjennom natta for å rydde ruinene i landsbyen Shahberi, rundt 40 kilometer øst for New Delhi.

Hendelsen skjedde rundt klokken 20.30 tirsdag kveld. Redningstjenesten ankom først stedet rundt halvannen time senere.

Bygningskollapser er vanlig i India i regntiden som varer fra juni til september. Den verste kollapsen i nyere tid var i Mumbai i 2013, da 72 personer mistet livet.