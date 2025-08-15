Volvo saksøkes i USA for akselerasjonsfeil – samme modell var involvert i dødsulykke i Norge

En mann 60-årene mistet livet i september i fjor da bilen han satt i, kjørte ut fra fjerde etasje i parkeringshuset til Sandvika Storsenter.

Like etter ulykken ble det kjent at bilmodellen var blitt tilbakekalt i 2022 og reparert for mulig akselerasjonsfeil. Nettstedet Motor og NRK skriver at det nå er fremmet gruppesøksmål i USA mot Volvo, der selskapet anklages for å ha ignorert problemer der bilen plutselig og uventet bykser framover eller bakover. Ifølge en oversikt Motor har utarbeidet, har det vært en rekke hendelser med bilen i Norge.

Bistandsadvokat Audun Helgheim representerer familien til mannen som døde i ulykken. Han sier til NRK at familien er kjent med søksmålet.

– Det har ligget åpent fra amerikanske myndigheter lenge at akkurat denne bilmodellen hos Volvo har hatt en del problemer med fukt, som har ført til uønsket akselerasjon, sier han til kanalen. Han understreker imidlertid at det er for tidlig å si noe om hvorvidt søksmålet vil påvirke familiens sak.

Presserådgiver Henrik Juel Teige sier til Motor at sikkerhet er Volvos høyeste prioritet, og bekrefter at selskapet kjenner til søksmålet. Det kan imidlertid ikke kommentere pågående rettsprosesser, sier han. Han framholder overfor NRK at det ikke er noen grunn til å stille spørsmål ved tilbakekallingen i 2022.

– Utbedringene som ble gjort på bilen under tilbakekallingen i 2022, ble utført nøyaktig som beskrevet i instruksen, skriver Teige.

– Vi ville aldri sendt biler ut på gatene igjen etter en tilbakekalling hvis ikke vi var sikre på at de var trygge å kjøre, heter det videre.