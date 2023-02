Sinnet har økt i Spania etter at jernbaneskandalen ble avslørt i januar, skriver The Guardian. To jernbaneledere fikk sparken forrige måned, men det var ikke nok til å blidgjøre kritikerne. Mandag kunngjorde samferdselsminister Isabel Pardo de Vera og toppsjef Isaias Taboas i det statlige jernbaneselskapet Renfe at de går av.

Renfe har bestilt titalls tog til nettverket av smalsporede linjer og mellomdistansestrekninger i Nord-Spania. Dette er en del av en oppdatering av materiellet som kjøres i provinsene Asturias og Cantabria. Problemet er at flere av togene som er bestilt, er for brede til å kjøre i tunnelene langs linjene de skal kjøres på.

Cantabrias politiske leder Miguel Angel Revilla sier prosjektet er en tabbe og krever rask handling. Hans kollega Adrian Barbon i Asturias sier han er «forbløffet, sint og skuffet» over det som har skjedd.

De nye togene er en del av en kontrakt verdt 258 millioner euro, som for tiden tilsvarer drøyt 2,8 milliarder kroner. Regjeringen har riktignok understreket at tabben ble oppdaget før noen av togene ble bygget og at «ikke en euro av spanjolenes penger er gått til spille».