Minibrannbil slokker branner i p-hus

I storbyene begrenses framkommeligheten til biler, og samtidig ønsker stadig flere konsumenter få varer levert på døra. Dette har åpnet døra for bedrifter som Tropos Motors. Oppstartsbedriften fra Silicon Valley produserer små, strømdrevne og langsomt kjørende kjøretøy og mini-lastebiler som er bygd for alt fra matleveranser til redningsarbeid i trange miljøer som ofte deles med fotgjengere.

Nå har Panasonic utstyrt dem med spesialtilpasset programvare og sky-plattformen One Connect, samt strategier for å effektivisere oppdragene til kjøretøyene. Den japanske giganten og Tropos Motors presenterer teknikken i to konseptkjøretøy.

Det dreier seg dels om en liten brannbil som for eksempel skal kunne sendes inn ved branner i parkeringshus.

Connected Right-Sized Emergency Firetruck er ment å koste en tidel av prisen for en brannbil i full størrelse. Den er omkring 381 cm lang, 140 cm bred og 190 cm høy, og med en svingradius som ligger på under fire meter.

Mini-brannbilen er liten, men stabilt konstruert. Den er bygd på et stålchassis med forsterkede dører og en kollisjonspute for føreren.

Rekkevidde på 257 kilometer

Litium-ion-batteriet på 26 kWh gir en rekkevidde på 257 kilometer ved 40 km/t. På offentlig vei kan kjøretøyet frakte en last på 500 kg, mens den har lov til å ta i overkant av 900 kg på lukkede områder. Brannbilen kan utstyres med en vanntank på drøyt 470 liter kombinert med en bensindrevet vannpumpe. Det skriver Panasonic.

Det andre konseptet er en kjølebil for mattransport. Connected Last Mile Refrigeration Cargo har små vakuumisolerte rom som holder på kulden 13 ganger mer effektivt enn en tradisjonell polyuretanisolering. Materialet er samtidig tynnere, noe som gir mer plass til matvarer. Den høye effektiviteten innebærer at man ikke trenger ekstra teknikk for å kjøle transportboksen.

Denne artikkelen ble først publisert på Ny teknik.