Mindre bensin og diesel gjør Norge tryggere

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Drivstoffpriser er en temperaturmåler på hvor sårbar økonomien er for globale energimarkeder. Når prisene stiger, merkes det raskt i husholdninger, transportkostnader og næringsliv.

Høye drivstoffpriser er en reell belastning. Men de synliggjør også en underliggende utfordring: Avhengigheten av fossile energikilder som prises i et urolig verdensmarked.

De siste ti årene har salget av bensin, diesel og anleggsdiesel i Norge falt med over over 20 prosent. Det betyr at norsk økonomi gradvis løsriver seg fra et globalt marked preget av geopolitikk og store prissvingninger.

Det gir økt robusthet. Elektrisitet kan produseres fra flere kilder og i større grad nasjonalt, i motsetning til olje som i all hovedsak prises globalt. Det gir mindre eksponering mot geopolitisk risiko.

Kan bidra til oljefall

Elektrisitet kan produseres fra flere kilder og i større grad nasjonalt, i motsetning til olje som i all hovedsak prises globalt, skriver Andreas Skjalg Unneland i SV.

Denne utviklingen er ikke unik for Norge. For første gang ble det solgt flere elektriske biler enn rene bensinbiler i EU mot slutten av 2025. Det illustrerer hvor raskt etterspørselen etter fossil transport er i ferd med å endre seg.

Over hele Europa har energikrisen i 2022 og ny uro i Midtøsten gjort én ting tydelig: Avhengighet av fossil energi er en sikkerhetspolitisk risiko. Derfor bygges det nå ut mer fornybar energi, elektrifisering og energieffektivisering i et høyere tempo enn før.

Som EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen nylig påpekte, er utviklingen i Midtøsten en påminnelse for Europa om risikoen ved å være for avhengig av fossile energikilder.

Høye olje- og gasspriser forsterker denne utviklingen. Når fossil energi blir dyrere og mer uforutsigbar, øker insentivene til å investere i alternativer. Det kan bidra til at etterspørselen etter olje faller raskere enn tidligere antatt.

Tiår fram til produksjon

Dette har også betydning for norsk energipolitikk.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Lar ulike AI-agentene krangle seg fram til bedre ideer

Det tar ofte flere tiår fra et nytt oljefelt besluttes, til det er i produksjon. Investeringer som gjøres i dag, er derfor avhengige av etterspørsel langt frem i tid. Samtidig peker utviklingen i Europa og globalt i retning av lavere etterspørsel etter fossil energi.

Dersom omstillingen akselererer, øker risikoen for at nye investeringer får svakere lønnsomhet enn forutsatt.

For hver elbil som ruller på norske veier, reduserer vi vår eksponering mot et urolig verdensmarked. Elektrifisering handler derfor ikke bare om klima. Det handler om trygghet. Og det gjør Norge sterkere i en urolig verden.

Mindre bruk av bensin og diesel gjør Norge mindre sårbart.