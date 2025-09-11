Milliardstrid om Sotrasambandet havner i retten

22. september starter rettssaken mellom Multiconsult Norge og hovedentreprenøren Sotra Link Construction JV om prosjekteringsarbeider på milliardprosjektet Sotrasambandet.

Multiconsult har saksøkt Sotra Link for 172,9 millioner kroner, mens entreprenøren har svart med et motsøksmål på hele 950 millioner kroner.

– Vi mener at hele motsøksmålet er oppkonstruert for å unnlate å betale det vi rettmessig har krav på. Sotra Link følger ikke spillereglene og representerer en annen kontraktskultur enn norske selskaper, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult til Bergens Tidende, som først omtalte rettssaken.

Nådde ikke frem med megling

Striden oppsto i 2023, da Sotra Link nektet å betale en av Multiconsults fakturaer.

Mens Multiconsult anklager totalentreprenør Sotra Link Construction for brudd på kontrakten, anklager entreprenøren dem tilbake for å ha gitt feil anbefalinger i prosjektet.

Det har blitt forsøkt megling mellom de to partene, men det har ikke ført frem.

Sotra Link avviser påstanden om at motsøksmålet er oppkonstruert for å slippe å betale fra Christiansen til Bergens Tidene, og hevder at Multiconsult har levert mangelfullt arbeid.

Prosjektdirektør Pedro Manuel Rodríguez Hernández uttaler via kommunikasjonsleder Gunn Eklund Breisnes at selskapet har sterke argumenter for kravet og at de var villige til å betale en rimelig sum, men at Multiconsult valgte å ta saken til retten.

Flere ubetalte fakturaer

Multiconsult ble engasjert som rådgivende ingeniør av Sotra Link i 2020, med ansvar for alle deler av prosjektet unntatt selve Sotrabrua, som prosjekteres av Norconsult.

Selskapet fakturerte løpende for arbeidet, men sommeren 2023 oppsto konflikten da Sotra Link nektet å betale en utestående faktura.

Ifølge Multiconsults advokater ble flere fakturaer deretter stående ubetalt, samtidig som selskapet opplevde at arbeid ble avbestilt og overført til andre rådgivere.

Rettssaken i Oslo tingrett er planlagt å vare i ti uker. Dokumentmengden i saken er på 17.000 sider, og det er lagt opp til vitneførsel fra 69 personer.