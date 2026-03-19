Milliardstøtte trekkes fra Goliatvinds havvindprosjekt – ikke ferdig i tide

– I mars 2024 ble Goliatvind tildelt 2 milliarder kroner i støtte fra Enova som ett av verdens første småskala kommersielle flytende havvindprosjekter, som var ment å bidra til å redusere utslippene fra olje- og gassektoren i Norge, skriver Goliatvind i en pressemelding.

Tildelingen var betinget av at anlegget skulle være i drift innen fem år, og midlene ville først bli utbetalt etter at en endelig investeringsbeslutning var tatt.

Enova har nå besluttet å trekke tilbake tildelingen fra 2024 til Goliatvind. Goliatvind-konsortiet vurderer nå veien videre for prosjektet.

Nest største

Da Goliatvind i 2024 ble tildelt to milliarder kroner i støtte fra Enova, var det det nest største tilsagnet fra Enova noen gang, kun slått av støtten som ble gitt et annet flytende havvindprosjekt – Hywind Tampen.

Målet har vært å installere fem rekordstore vindturbiner ved Goliat-feltet utenfor Finnmark, og bruke den eksisterende strømkabelen til det elektrifiserte feltet til å få strømmen inn til land.

Goliatvind har tidligere uttalt at Enova-støtten ikke er nok til å gjøre prosjektet lønnsomt, og at alle flytende havvind-prosjekter i starten må ha en prissikring på kraftleveransen. Lange kraftkjøpsavtaler er trukket frem som en mulighet.

I desember kom også NVE med en anbefaling om å ikke åpne areal for havvind i Barentshavet for Goliatvind. Hovedregelen er at områder til havs åpnes for havvind før det kan gis konsesjon til enkeltprosjekter. Prosjektet har søkt om unntak for kravet.

NVE la da også til at de ikke mener prosjektet blir lønnsomt, til tross for støtten fra Enova. Energidepartementet svarte likevel med å be NVE behandle konsesjonen ferdig, slik at de har all informasjonen på plass før de tar stilling i saken.

Via Goliat-feltet

Det er Source Galileo, sammen med Odfjell Oceanwind, Eneos Renewable Energy og Kansai Electric Power Company, som står bak Goliatvind.

Planen var at havvind-prosjektet skulle levere fornybar strøm til Hammerfest-regionen, via Goliat-plattformen i Barentshavet, som allerede er elektrifisert fra land. Dermed ville ikke prosjektet kreve nye inngrep på land eller utvidelser av det eksisterende strømnettet.

Prosjektet har søkt om en effekt på 70 MW for havvindparken, fordelt på fire-fem turbiner på 14-18,75 MW per turbin. Årlig energiproduksjon er estimert å være på 330 GWh.