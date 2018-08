Mikaels bil brant opp på motorveien – slik svarer BMW

13.513 svenske kjøretøy berøres av BMWs store tilbakekalling. Men hva skjer med de eierne med en bil som allerede har brent opp? Mikaels 435d gikk opp i flammer på ett minutt.

Problemet ble oppdaget i Sør-Korea. Der har det foreløpig i år vært 27 BMW-biler som har blitt utsatt for motorbranner – noe som ifølge produsenten skal skyldes en defekt i resirkulasjonen av eksosgasser. Små lekkasjer av glykol i EGR-kjøleren lagres i EGR-modulen (exhaust gas recirculation), og kan sammen med olje- og kullsedimenter i noen tilfeller antennes.

Først varslet man om at 106.000 sørkoreanske kjøretøy var berørt, og etter det har BMW kunngjort at drøyt 320.000 dieselbiler vil bli tilbakekalt i Europa. Det gjelder til dels biler med firesylindrede dieselmotorer, som er produsert mellom april 2015 og september 2016. De berørte modellene er BMWs 3-, 4-, 5-, 6-, og 7-serie – samt X3, X4, X5 og X6.

Tilbakekallingen berører også de samme modellene med sekssylindrede dieselmotorer, men da kjøretøy som er produserte fra juli 2012 til juni 2015.

«På det svenske markedet er det 13.513 biler som omfattes av den tekniske kampanjen, og BMW forbereder nå, og kommer i løpet av en uke å distribuere kundeinformasjon til forhandlerorganisasjonen. Kunder med de aktuelle kjøretøyene vil bli kontaktet av sin BMW-servicepartner,» skriver informasjonssjef Peter Maier i BMW Group Sverige i en e-post til svenske Ny Teknik.

«Kontakt servicetekniker»

Spørsmålet er om feilen med EGR-modulen kan ligge bak tidligere motorbranner i Europa og Sverige. Det lurer Mikael Helldin fra Björnlunda på.

Hans BMW 435d brant opp på motorveien. Søndag morgen den 5. august kjørte han venninnen sin til jobben inne i Stockholm, men like nord for Södertälje fikk turen en sørgelig slutt.

– Jeg lå ute på motorveien i 100–110 km/t da det lyste i en varsellampe. Det stod at ”motoren gir ikke full effekt, men fortsatt kjøring er mulig. Kontakt servicetekniker”. Fem sekunder senere hadde jeg ingen drivkraft, selv om motoren gikk – ingenting fungerte. I sladrespeilet så jeg hvitgrå røyk, så jeg tenkte at det kanskje kunne være topplokkpakningen. Heldigvis klarte jeg akkurat å ta meg inn på en SOS-lomme før bilen sluttet å rulle. Men fem sekunder senere veltet det kullsvart røyk ut fra under panseret. Jeg sa til venninnen min: – Ta veskene og kom deg ut av bilen! Vi kom 20–25 meter fra bilen, og etter 30 sekunder slo flammer ut ved siden av panseret. Inntil det var en fullt utviklet brann tok det maksimum ett minutt, sier Mikael Helldin.

Til det var en fullt utviklet brann tok det maksimum ett minutt, sier Mikael Helldin. Privat foto. Foto: Mikael Hälldin

Etter hendelsen var han og venninnen skjelvne. De kjøpte bilen i januar, men siden den er en 2014-modell finnes det ikke lenger noen nybilgaranti.

Uklar erstatningspolicy

– Jeg lurer på hvor mye vi kommer til å tape. Jeg kommer aldri til å ha råd til å kjøpe en tilsvarende bil. Vi satt og regnet på økonomien, og det kunne ha fungert om vi byttet inn bilen etter to år. Man spør seg om man overhodet våger å kjøpe en BMW diesel igjen. Å gi erstatning til de som har blitt rammet, er jo i dette tilfellet småpenger for dem. Det burde være i deres interesse om de vil at folk skal fortsette å kjøpe BMW, sier Mikael.

Men BMW gir et unnvikende svar når Ny Teknik spør om hvilken erstatningspolicy de kommer til å ha rundt branner forårsaket av det aktuelle EGR-problemet.

Om det viser seg at brannen i Mikaels bil skyldes den feilen som dere nå skal tilbakekalle dieselbiler for – hvordan kommer da BMW å erstatte ham?

«Vi tar hendelsen ytterst alvorlig, men vi har ikke mulighet til å besvare spørsmålet før en teknisk undersøkelse har klarlagt årsaken til hendelsen,» svarer Peter Maier hos BMW via e-post.

– Hvor mange lignende hendelser med motorbranner har dere fått inn i Sverige?

«Brann i kjøretøy kan skyldes mange ulike eksterne årsaker, og skyldes alt fra feilaktige reparasjoner, ulykkesskader, tidligere oversvømmelser, mangel på eller feilaktig vedlikehold, skadedyr, uautoriserte modifiseringer av kjøretøyet (for eksempel fjernstarter og stereoinstallasjoner) og til og med brannstiftelse. Siden undersøkelser av årsakene til branner er komplekse og tidkrevende, er det for tiden ikke mulig å bestemme antallet branner som er forårsaket av EGR-problemet,» skriver BMWs informasjonssjef.

Ba om å få vite årsak

Gøteborgeren Krister Cervin fikk aldri greie på hvilken feil som førte til at familiens 1,5 år gamle BMW 435 Gran Coupé brant opp i veikanten.

– Jeg ville vite hva feilen var. Det kom folk opp fra Tyskland og plukket bilen fra hverandre, og BMW hevdet at de ikke kunne se hva den skyldtes – men de vet selvfølgelig det, sier Krister Cervin.

Vinteren 2016 kjørte han på motorveien da bilen mistet drivkraften, fulgt av at framdriften opphørte helt. Det begynte å komme røyk ut av motorrommet, og i løpet av samtalen til BMW Assistans veltet det plutselig svart røyk inn i kupéen via luftinntakene. Da brannvesenet kom etter 20 minutter var bilen allerede helt ødelagt.

Auto Motor & Sport skrev om hendelsen, blant annet om eierens problemer med å få kontakt med BMW. Artikkelen har også gjort Krister oppmerksom på en rekke lignende tilfeller.

Krister Cervin fikk aldri vite hvilken feil som førte til at familiens 1,5 år gamle BMW 435 Gran Coupé tok fyr. Privat bilde. Foto: Krister Cervin

– Jeg får følelsen av at det er veldig mange biler som har brent den siste tiden. Det har vært minst fire stykker som har ringt meg og sagt, ”min BMW har brent”, etter at de har lest om meg i Auto Motor & Sport, sier Krister Cervin.

Vil ramme bileiere i Norge

BMW i Norge regner med å ha oversikt over berørte norske biler denne uken.

Av Marius Valle, tu.no

Det skal tilbakekalles biler i Norge også, men foreløpig er det ikke klart hvor mange som rammes.

– Vi regner med å ha full oversikt over hvilke norske biler som kan være berørt iløpet av denne uken. Berørte eier vil etterhvert, som vanlig ved aksjoner, bli kontaktet direkte, sier Marius Tegneby, kommunikasjonsdirektør i BMW Group Norway til Teknisk Ukeblad.