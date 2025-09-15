Abonner
Samferdsel

Midlertidig E6 i Levanger vil koste opp mot 70 millioner

Statens vegvesen har signert kontrakt med Letnes Entreprenør AS for bygging av en midlertidig E6 forbi rasområdet i Levanger. De regner med å kunne åpne en midlertidig vei forbi rasstedet i løpet av oktober.

30. august tok et kvikkleireskred med seg både ny E6, gammel E6 og jernbanen ved Nesvatnet i Levanger.
30. august tok et kvikkleireskred med seg både ny E6, gammel E6 og jernbanen ved Nesvatnet i Levanger. Foto: Arash A. Nejad
Mari Gisvold Solberg
15. sep. 2025 - 13:10
