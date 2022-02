Mer og Vipps vil forenkle hurtiglading ved å lansere enda en betalingsløsning

SMS-betaling, Plug&Charge, bankkort, ladebrikker, et utall apper. Det finnes så mange betalingsløsninger for hurtiglading at det er lett å bli forvirret.

Nå kommer enda en – med mål om å gjøre det enklere.

Mer er første ladeaktør som lanserer betaling med Vipps. Dette er en drop inn-løsning hvor man bruker en nettleser på mobilen og Vipps-appen for å lade. Du bruker Vipps-kontoen din, men trenger ikke egen Mer-konto.

Første ladestasjon ut er Mers Delta-ladere ved Sørlandssenteret i Kristiansand. De neste månedene vil Mer rulle ut Vipps på de andre laderne i nettverket også.

Prisen vil være den samme som ved drop inn-lading via SMS, altså 2,50 kroner per minutt pluss 3,90 kroner per kWh. Det er en del dyrere enn hva det koster for registrerte kunder (1,25 kroner per minutt pluss 3,75 kroner per kWh). Mer er som kjent en av aktørene som tar minuttpris i tillegg til kWh-pris.

Slik foregår det

Vipps-betalingen foregår ved at man scanner en QR-kode på ladestolpen med mobilkameraet. Da får man opp en side i mobilens nettleser hvor man velger riktig ladekontakt. Deretter blir du sendt til Vipps-appen for å bekrefte reservasjonsbeløpet på 350 kroner. Etter du har betalt, kommer du tilbake til nettleseren, hvor du ser antall minutter du har ladet.

Nettleseren viser ikke antall kWh levert eller pris. Det må du i tilfelle regne ut ved å se på hvor mange kilowattimer laderen mener at den har levert. Når du er ferdig å lade, trykker du på stopp-knappen i nettleseren. Da får du oversikt over endelig pris og antall kWh levert.

Det som er til overs av reservasjonsbeløpet blir sendt tilbake til kontoen din i løpet av én til tre virkedager. Dersom du lader for hele reservasjonsbeløpet, stopper ladingen automatisk. Det er ikke mulig å endre reservasjonsbeløpet, forteller markedssjef i Mer Monique Berntsen til TU.

Vil forenkle hurtiglading – med enda en betalingsmåte

Even Westerveld, leder for mennesker og merkevare i Vipps, sier til TU at de tror folk er lei brikker og apper og veldig mange ulike løsninger for lading.

– Vi opplever stort engasjement og potensial rundt forenkling av lading, sier han.

Han forteller at de har dialog med mange ulike ladeaktører om å utvide Vipps-løsningen.

– Vi håper dette kommer til flere om ikke lenge, sier han.

– Dere vil forenkle lading, men blir lading enklere av å tilby enda en betalingsløsning?

– Vi vil hjelpe alle med forenkling. Løsningen er ikke å lage flere løsninger, løsningen er å se på dette fra forbrukernes perspektiv. Dette er et spørsmål du bør stille Mer, sier han.

Vi spør Mer:

– Dere vil gjøre det enkelt å lade, men blir det enklere ved å tilby enda en metode å lade på?

– Enklere betalingsløsning er svært etterspurt blant elbilster og vi er glade for å tilrettelegge dette sammen med Vipps. Vi ser på det som viktig å tilrettelegge for betaling av lading på flere ulike måter for å ta hensyn til de forskjellige behovene – og per nå kan man bruke app, brikke, sms eller Vipps, svarer hun.