Mer enn doblede inntekter for Tesla i Norge

Teslas omsetning i Norge økte fra 2,9 milliarder kroner i 2016 til 6,8 milliarder kroner i 2017.

Også resultatet bedret seg.

Ifølge E24 økte driftsresultatet med 19,8 millioner til 52,5 millioner.

Tallene gjelder Tesla Motors Norway, som er det norske datterselskapet til Tesla Inc og står for salg, markedsføring, distribusjon og verkstedtjenester.

– Tok av i 2017

– Interessen for helelektriske familiebiler tok av i 2017 i Norge, sier kommunikasjonssjef Even Roland.

Forbrukerrådet opplyste tidligere i juli at de har registrert en markant økning i henvendelser om Tesla-biler.

Forbrukerne viser til dårlig kundeservice, sene leveranser og tekniske problemer. Selskapet lovet da å bedre servicetjenestene.

Ber leverandørene betale tilbake penger

Økonomien til Tesla er likevel langt fra optimal. Mandag ble det kjent at selskapet er i pengenød, ifølge The Wall Street Journal, og ber noen av underleverandørene om å betale tilbake noe av det de allerede har fått for sine produkter

Et notat som Wall Street Journal har fått tilgang til, viser at Tesla ber sine underleverandører om tilbakeføring av en «meningsfull andel» av de pengene bilprodusenten har betalt dem siden 2016.

Leverandørene blir kort og godt bedt om å bidra til at Tesla blir et overskuddsforetak.

Selskapsledelsen har ikke villet kommentere notatet i detalj, men innrømmer at de søker tilbakebetaling fra noen leverandører fra omtrent den tiden.

Eksperter på bilproduksjon sier det ikke er uvanlig at produsenter vil be om en lavere pris fra underleverandører som har utsikter til å få store kontrakter i framtiden. Men det betegnes som svært uvanlig at slike utspill er tilbakevirkende.

Tesla har svidd av rundt en milliard dollar i kvartalet og satt i første kvartal i år igjen med en kjent reserve på 2,7 milliarder dollar. Men selskapet har hatt problemer med å balansere pengebeholdningen med ønsket om å vokse og sende nye modeller ut på markedet.