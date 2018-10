Mener feilprosjektering kostet 65 millioner kroner. Hevder bro kunne kollapset

Tirsdag møter etter planen Bane Nor forsikringsselskapet til konkursrammede Reinertsen i retten.

Bakgrunnen er oppgraderingen av en av landets viktigste godsterminaler - Holmen godsterminal i Drammen. Det er hit de fleste biler som blir importert til Norge kommer.

Statsforetaket hevder blant annet at en jernbanebro kunne kollapset på grunn av Reinertsens prosjektering.

Bane Nor har gått rettens vei for å forsøke å få igjen noen av de 65 millionene de hevder at de tapte på Reinertsens feilprosjektering.

«Fare for at broen kunne kollapse»

Reinertsen ble i 2014 tildelt kontrakt av daværende Jernbaneverket for prosjektering av detaljplan og byggeplan for oppgraderingen av godsterminalen. Prosjektet gikk under navnet «Holmen kapasitet gods».

Daværende samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen klippet snora på den nye terminalen rett før jul i 2016. Men før dette gikk ikke prosjektet på skinner, viser rettsdokumenter Teknisk Ukeblad har fått tilgang til.

Bane Nor mener en rekke ting i prosjektet var feilprosjektert. Overfor retten fremhevder de et fundament til en jernbanebro som skal ha vært prosjektert uforsvarlig.

«Selskapet prosjekterte en løsning basert på sålefundamentering, som var uegnet til prosjektet, og ville medført fare for at broen kunne kollapse», skriver Bane Nor i sluttinnlegget de har sendt retten.

«Feilen ble heldigvis oppdaget, og broen ble deretter prosjektert på nytt», fortsetter de.

To broer kollapset tidligere

Tidligere har Reinertsen vært ansvarlig for prosjektering av to broer som har kollapset.

To personer mistet livet da Rotvollhaugen bro ved Leangen i Trondheim kollapset i 2013. Reinertsen vedtok et forelegg på fem millioner kroner etter den tragiske ulykken.

I 2016 kollapset også den da splitter nye limtrebrua Perkolo bru på E6 på Sjoa.​Granskningskomiteen som jobbet for å avdekke feilen i brua konkluderte med at kollapsen skyldtes en prosjekteringsfeil. Også denne brua ble prosjektert av Reinertsen.

«Fra vondt til verre»

Reinertsen fikk kontrakten i 2014. Året etter var tonen til daværende Jernbaneverket tøff mot ingeniørselskapet. Sommeren 2015 fikk selskapet et krasst varsel om heving av kontrakten.

«I løpet av sommeren er ting gått fra vondt til verre», skrev en sjef i daværende Jernbaneverket til Reinertsen om utviklingen i prosjektet.

«Reinertsens prosjektering har vist seg å være feil på en rekke punkter, og Reinertsen har også vist seg ut av stand til å rette dette innen rimelig tid», het det videre.

De forklarte at byggeplassen sto tilnærmet stille og at entreprenøren Veidekke krevde flere titalls millioner i tilleggsvederlag.

«Nok en gang må vi konstatere at Reinertsens feil og unnlatelser av å følge opp arbeidsoppgaver påfører prosjektet store ekstrakostnader», het det videre i refsen.

Jernbaneverket forlangte å få på plass endelige løsninger for blant annet fundamentering av broen innen klokken 12 tre dager senere.

De hyret også inn uavhengig kontroll av alt tegningsmateriellet fra Reinertsen.

Krangler om ansvar

Tvisten som etter planen skal behandles av Oslo tingrett til uken dreier seg om å få fastsatt hvorvidt Reinertsens forsikringsselskap If har ansvar i saken.

Bane Nor hevder at forsikringsselskapets samlede ansvar er 25 millioner kroner.

Ansvarsforsikringspolisen var begrenset til 25 millioner kroner.

Bane NOR og If er blant annet uenige om tolkningen av Ifs forsikringsvilkår, og det er tolkningen av vilkårene som skal behandles av retten neste uke.

If mener at forsikringen ikke dekker kostnader som skyldes forsinkelse eller forlenget byggetid, selv om det skulle være mangler ved Reinertsens prosjektering. De mener også at forsikringen ikke dekker retting av prosjekteringsarbeid.

Vil ikke kommentere

Partene er ordknappe før saken skal behandles av retten.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken nå, sier Ivar Olsen i Bane Nor, som var prosjektleder for prosjektet.

Heller ikke forsikringsselskapet har kommentarer.

– If har kommentert Bane Nors påstander i tilsvar, prosesskriv og sluttinnlegg til retten, og har ikke kommentarer til saken ut over dette, svarer forsikringsselskapets advokat Thomas Smedal i Advokatfirmaet Ræder.

Teknisk Ukeblad har forelagt tidligere styreleder og daglig leder i Reinertsen, Torkild Reinertsen, påstandene til Bane Nor. Han har ikke ønsket å kommentere påstandene.