Med «net zero» blir Norge attraktivt sted for ny grønn industri

Hogne Hongset lurer på hva han ikke forstår, og jeg skal prøve å hjelpe ham.

Verden skal til netto nullutslipp i løpet av noen tiår. Netto null – net zero – er nå den styrende normen for alle land og selskaper som tar klimatrusselen på alvor.

Netto null betyr at all kraftproduksjon må foregå uten klimagassutslipp, altså i all hovedsak med fornybar energi. Og det betyr at den fornybare kraften må tas i bruk i andre sektorer, som transport, oppvarming og industri.

Å produsere hydrogen/ammoniakk ved elektrolyse, og ikke med gass, er et slikt tiltak. Derfor er det bra at Yara har planer om grønn ammoniakkproduksjon på Herøya. Forhåpentlig vil gass bli helt borte som råvare i gjødselproduksjon i Europa. Da spares mye CO2.

At det handles med strøm, mellom europeiske naboland, er også en stor fordel for klimaet. Det betyr at utslippene blir lavere enn de ellers ville vært – fordi fornybar kraft produsert uten marginalkostnad alltid vil skyve ut kull og gass. Av den grunn kan handel gi store utslippskutt også uten netto eksport eller import.

Norge er i en særdeles gunstig posisjon, fordi vi kan lagre vind- og solenergi i våre vannmagasiner til perioder det ikke blåser eller solen ikke skinner. Så lenge vi er godt koblet til Europa, og samtidig bygger ut tilstrekkelige volum ny fornybar energi, gjør dette at Norge trolig vil være en attraktiv lokasjon for etablering av ny grønn industri.