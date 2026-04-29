Materialer fortjener et lengre liv

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Bygg og anlegg står for en betydelig del av ressursbruken og avfallet i samfunnet, og det er et stort behov for nye bygg og infrastruktur. Likevel beregnet forskere i 2024 at bare rundt 1 prosent av demonterte byggematerialer faktisk blir gjenbrukt. Det betyr at store verdier – både økonomiske og miljømessige – i praksis går tapt.



Den norske bygge- og anleggsbransjen står midt i et grønt skifte. Mange ønsker en mer sirkulær og bærekraftig byggesektor. I Norge har digitalisering lenge vært løftet frem som en viktig del av løsningen. Teknologiske verktøy som gjør det mulig å samle informasjon om bygg gjennom hele livsløpet, er nå tatt i bruk for å øke konkurransekraften innen næringen.

I prinsippet kan man dermed få oversikt over hvilke materialer et bygg inneholder, hvilken kvalitet de har og hvordan de kan brukes igjen senere. Med slik kunnskap kan materialer som tidligere ble betraktet som avfall, i stedet bli en ressurs. Digitale modeller kan også forenkle samarbeidet mellom arkitekter, ingeniører, entreprenører og eiere.

Mangler standarder

Men teknologien alene er ikke nok. Vi intervjuet 13 eksperter fra både akademia og privat og offentlig sektor innen bygge- og anleggsbransjen i Norge og utlandet, og undersøkte hva som faktisk hindrer mer digitalisering og gjenbruk av byggematerialer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Statsbygg trapper opp teknologisatsingen. Lyser ut en rekke stillinger

Svarene deres tyder på at det ikke først og fremst handler om teknologi, men om organisering og samarbeid.

Interessen for sirkulære løsninger øker, skriver Pegah Monzeri (t.v.), Katarina Durcova og Karen Stendal. Foto: Privat

Manglende standarder for hvordan informasjon om materialer skal lagres og deles, er en av de største barrierene. Når ulike aktører bruker forskjellige systemer og begreper, blir det vanskelig å dele data mellom prosjekter og organisasjoner.

I tillegg peker mange på behovet for mer kompetanse, tydeligere insentiver og bedre samhandling mellom aktørene i byggeprosjekter.

Digitale fortrinn

Samtidig finnes det gode grunner til optimisme. Den norske bygge- og anleggsbransjen har lenge vært langt fremme i bruk av digitale verktøy, og interessen for sirkulære løsninger øker. Nye initiativer rundt materialbanker, digitale materialpass og bedre dokumentasjon av byggematerialer viser at utviklingen allerede er i gang.

Hvis vi klarer å kombinere teknologi med tydeligere standarder og tettere samarbeid i bransjen, kan langt flere materialer få et nytt liv i fremtidige byggeprosjekter. Det vil ikke bare redusere avfall og klimagassutslipp, men også skape nye muligheter for innovasjon og verdiskapning i norsk bygge- og anleggsbransje.