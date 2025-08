Mantena har inngått milliardavtale med Norske tog

Avtalen har en varighet på fire år i første omgang. Den gjelder teknisk rådgivning, modifikasjon, reparasjon og overhaling av togmateriell.

– At vi er tildelt så mange kontrakter i en så omfattende og profesjonell anskaffelse, er et solid bevis på at vår kompetanse, kvalitet og evne til samarbeid virkelig treffer, sier styreleder Kari Broberg i Mantena i en pressemelding.

Selskapet er tildelt 43 av 56 delkontrakter.

– Nå ser vi fram til spennende prosjekter for Norske tog som vil bidra til å øke driftsstabiliteten og bygge fremtidens jernbane, sier administrerende direktør Arne Roland.