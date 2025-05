Politiet til NTB: Personen som styrte skipet som grunnstøtte i Trondheimsfjorden, kan ha sovnet

– Han styrte skipet på det tidspunktet, sier etterforskningsleder Per Christian Stokke i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Grunnstøtingen skjedde like før daggry, bare meter fra et bolighus i fjæresteinene. Ingen personer ble skadet i hendelsen.

Ifølge politiadvokat Kjetil Bruland Sørensen som er påtaleansvarlig i saken, er den mistenkte siktet for mulig brudd på skipssikkerhetsloven paragraf 14, som stiller krav til forsvarlig navigering for å unngå fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier.

– Det er ingen indikasjoner på teknisk svikt på fartøyet, sier Sørensen.

Politiet har heller ingen mistanke om at mannen har fått et illebefinnende.

Den mistenkte skal ha vært alene på brua da hendelsen skjedde, men var ikke skipets kaptein.