Foto: Wilhelm Bauer/Wikimedia Commons

På 1700- og 1800-tallet var det flere oppfinnere som konstruerte ubåter. De baserte seg på muskelkraft.
Amerikanske Robert Fulton, dampskipets far, laget denne versjonen, som hadde mast og seil til overflatebruk.
Den originale versjonen av denne skapningen sank og ble liggende på bunnen av havna i Kiel i Tyskland i 1851.
Forsvar

Da maskinene fra helvete dukket opp

Hvordan angripe som en slags krokodille, der den ligger under overflaten og venter på det rette øyeblikk? Det tok lang tid å finne gode svar.

Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
20. sep. 2025 - 05:00
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist

Har du tips til meg?

Jeg skriver om mye forskjellig, men mest om bygging og drift av veier og om samferdsel. Kontakt meg gjerne om du har tips eller noe du mener jeg burde skrive om.
Tlf: +47 932 45 308
E-post: boa@tu.no

ForsvarMaritimUbåter
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.