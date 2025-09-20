Foto: Wilhelm Bauer/Wikimedia Commons
På 1700- og 1800-tallet var det flere oppfinnere som konstruerte ubåter. De baserte seg på muskelkraft.
Amerikanske Robert Fulton, dampskipets far, laget denne versjonen, som hadde mast og seil til overflatebruk.
Den originale versjonen av denne skapningen sank og ble liggende på bunnen av havna i Kiel i Tyskland i 1851.
Forsvar
Da maskinene fra helvete dukket opp
Hvordan angripe som en slags krokodille, der den ligger under overflaten og venter på det rette øyeblikk? Det tok lang tid å finne gode svar.
20. sep. 2025 - 05:00
Har du tips til meg?
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.