Kapteinen tok med nøkkelen på lugaren – kan miste lappen

En tidlig maimorgen skulle konteinerskipet NCL Salten ha svingt av mot Orkanger, men i stedet fortsatte det rett frem, uten noen ved roret.

Navigatøren sovnet på brua, mens kapteinen sov på lugaren.

Skipet grunnstøtte ved Byneset i Trondheim, bare meter fra et bolighus, og hendelsen har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor burde du lese TU i appen

Koblet ut alarm

Nå har Kystverket varslet at farledsbeviset til både kapteinen og navigatøren vil bli inndratt, skriver Adresseavisen.

Andrestyrmannen, som hadde lov til å være alene på brua på grunn av sitt farledsbevis, risikerer å miste det i seks måneder. Kapteinen, derimot, kan miste sitt i opptil to år.

Årsaken til den strengere reaksjonen mot kapteinen er at han hadde koblet ut brovaktalarmen og tatt med seg nøkkelen som aktiverer den, til lugaren.

Seniorrådgiver Tommy Haugsnes i Kystverket forklarer at brovaktalarmen skulle ha varslet dersom navigatøren sovnet.

Brudd på skipssikkerhetsloven

Kapteinens forsvarer, Torbjørn Sognefest, argumenterer for at kapteinen ikke kan holdes ansvarlig for grunnstøtingen, da han hadde gått av vakt flere timer før hendelsen.

Politiet etterforsker fortsatt saken, og nye avhør skal gjennomføres etter at det har kommet frem ny informasjon.

Begge de involverte er siktet for brudd på skipssikkerhetsloven, og utfallet av saken kan få store konsekvenser for deres karrierer til sjøs.