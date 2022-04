Mangler deler: Nå stanser produksjonen av Renault Megane

Renault stanser produksjonen av sin nye elektriske Megane midlertidig. Årsaken er delemangel.

Produksjonen i fabrkken i Douai i Nord-Frankrike stenges ned i perioden 14. til 25. april, og 2300 fabrikkarbeidere blir delvis permittert, skriver BMF Business.

Produksjonspausen skal angivelig ikke ramme leveransene av de første eksemplarene, som skal leveres i Frankrike i mai og andre land i juni, skriver nettstedet. De viser til informasjon fra Renault.

Dermed vil trolig ikke norske leveranser påvirkes i første omgang. Vi har spurt Renaults norske importør om detaljer, men de har i skrivende stund ikke besvart vår henvendelse.

Andre bilprodusenter, og særlig Volkswagen-gruppen, har vært rammet av delemangel som følge av at enkelte av deres underleverandører er ukrainske selskaper. For Renaults del handler det nå om den pågående halvledermangelen.

Ordrestans i Tyskland

Renault stengte midlertidig to andre fabrikker i Frankrike som følge av dette i løpet av mars. Da var manglende deler fra Ukraina årsaken. En av fabrikkene som var stengt i mars produserer elektromotorer.

Problemene rammer de fleste bilprodusentene i større eller mindre grad. For Renault førte dette til at de sluttet å ta imot nye bestillinger på elbiler i Tyskland 25. mars. Det er fremdeles uklart når ordrebøkene åpnes igjen, men det har så langt ikke vært noen ordrestans i Norge.

Volkswagen har utsatt leveringen av ID.5. Foto: Volkswagen

Lange leveringstider for mange biler

Renaults utfordringer er på ingen måte unike for dem. Mange har vært nødt til å pause produksjonen på grunn av coronasituasjonen, halvledermangelen eller som følge av krigen i Ukraina.

Det har ført til stadig lengre leveringstider for nye elbiler. I en oversikt over tilstanden for to uker siden, skrev Business Insider at særlig Skoda Enyaq og Smart EQ kabriolet var hardt rammet, med leveringstider på 15 måneder.

Volkswagen ID.3 har leveringstider på 9 til 12 måneder. Det samme gjelder for Cupra Born. Ventetidene er lengre for ID.4, som anslås å være 10 til 12 måneder i Tyskland. For Audi Q4 e-tron er ventetiden over 12 måneder.

Utleveringene av nye ID.5 har blitt utsatt minst en måned, og nye bestillinger har en leveringstid på opp til ti måneder, skriver avisen.

Videre skal Volvo XC40 og C40 ha en leveringstid på 10 til 13 måneder, Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 har leveringstid på 10 til 12 måneder, og Honda e har minst 12 måneders leveringstid.

Tesla forkortet leveringstid

Tesla opplever lengre leveringstider på grunn av koronasituasjonen i Shanghai, men de ser ut til å ha tatt grep.

Bestiller du en Model 3 har den oppgitt leveringstid på fire måneder. Det er en reduksjon på seks måneder sammenlignet med situasjonen for noen få uker siden, da nye bestillinger hadde estimert levering angitt til februar 2023. Årsaken til endringen er uklar.

For Model Y, som produseres både i Tyskland og Kina, er leveringstidene tre måneder, ifølge Teslas nettsider. Business Insider påpeker at motor og battericeller fremdeles leveres til Tyskland fra Shanghai, så det er ikke utenkelig at nedstengt produksjon i Shanghai som følge av myndighetenes strenge koronarestriksjoner vil innhente produksjonen i Tyskland.