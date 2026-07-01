Samferdsel
Lyntoget skulle koste 450 milliarder – nå kan prisen bli 1400
Kostnadene er tredoblet, banen er nedskalert og åpningen flere år forsinket. NTNU-forsker Morten Welde bruker det britiske prosjektet som et skoleeksempel på hvordan samferdselsprosjekter kan spore av.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
1. juli 2026 - 12:16
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