Luftforsvaret feirer seg selv ved å henge en Spitfire i taket på Oslo lufthavn

OSL: Når Luftforsvaret feirer 75 år, gjøres det ved å kikke både framover og bakover.

Folk flest som skal fly til eller fra Oslo lufthavn de kommende tre månedene, kan ikke unngå å se både Luftforsvarets første jagerfly og våpengrenenes nyeste og kommende jagerfly.

Inne på terminalen åpnet mandag en utstilling der det er hengt opp en 1:1-modell av en Spitfire og dessuten utstilt en mindre modell av F-35.

– Det er litt naturstridig å ha et fly inne på flyplassen. Å få fraktet dette over sikkerhetskontrollen var en øvelse som kostet blod, svette og tårer for dem som utførte den, sa lufthavndirektør Stine Ramstad Westby på åpningen.

Feirer og minner

Major Anders Utgård, som er Forsvarets sjef for Luftfartsmuseet, opplyser at det aldri eksisterte noen Spitfire med kjennemerket FN-W.

– Men det er en veldig fin og detaljert modell av hvordan en Spitfire Mk.IX framsto i 331-skvadron, sier Utgård.

Spitfire-modellen og den mindre F-35-modellen har fått hedersplassen inne på OSL. Foto: Per Erlien Dalløkken

Modellen er vanligvis utstilt på museet på Gardermoen og skal henge inne i terminalen ut januar. Også modellen veier 600 kg og den ble fraktet i tre deler, skrog og to vinger, og deretter hengt opp i taket i en vin vinkel.

– Spitfire er et fly med legendestatus som ble operert av våre to jagerflyskvadroner. Vi har også en mindre modell av F-35, verdens beste kampfly, som dere her på Østlandet kanskje har hørt og sett de siste dagene, sa generalmajor Tonje Skinnarland, sjef for Luftforsvaret, og siktet til at flyene for første gang er stasjonert på Rygge som siste ledd i forberedelsene til første operative evne (IOC).

Spitfire-modellen er hengt opp i en fin vinkel. Foto: Per Erlien Dalløkken

Hun fortalte på åpninga at utstillinga både er ment som en feiring av virksomheten gjennom 75 år, og forhåpentlig inspirerer noen av dagens unge kvinner og menn til å tre inn i Luftforsvarets rekker. I tillegg er dette en måte å minnes dem som ga alt for landet sitt. I så måte er Spitfire også et vesentlig symbol. Ifølge Utgård lå de norske Spitfire-tapene på 80 prosent under Andre verdenskrig.

10. november

10. november er det 75 år siden Hærens og Marinens flyvevesen ble slått sammen til det vi i dag kjenner som Luftforsvaret. Denne datoen er blitt brukt til å markere mange milepæler, i nyere tid har det handlet mye om F-35. På denne datoen i 2015 fløy en nordmann F-35 for første gang, og på denne datoen i 2017 var det mottakelsesseremoni for de første flyene på Ørland.

Dette jubileumsåret er ekstra aktivt. Nå skal også de rundt 70.000 som passerer gjennom Oslo lufthavn hver dag de kommende tre månedene få en påminnelse om hva Luftforsvaret er og har vært. I tillegg vises det fram jubileumsvideoer på elektroniske flater rundt om på Avinors andre flyplasser for tida.

Både Lufforsvaret og Avinor understreket hvor godt samarbeid de to organisasjonene har, til beste for nasjonen.

– Luftforsvaret er den yngste våpengrenen, men jeg vil si at et land uten et godt luftforsvar ikke har noe forsvar. Det er helt avgjørende å kunne ha kontroll over vårt eget luftrom. En Spitfire på hedersplass midt i vår storstue er et symbol på det gode samarbeidet, sa konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Snart også i lufta

F-16 i Spitfire-fargeskjema. Foto: 331 skvadron / Forsvaret

Tidligere i år har Luftforsvaret markert jubileet ved å lakkere et F-16 i et lignende fargeskjema som Spitfire-jagerne som ble brukt av Norge under krigen.

Bokstavkoden FN-K er den samme som Spitfire IX, PL258 som fenrik Carl Jacob Stousland buklandet på et jorde ved Tubbergen helt øst i Nederland 29. desember 1944. Dette er et fly vi kommer til å se mer til framover, ettersom Norwegian Spitfire Foundation (NSF) er i ferd med å restaurere det og sette det i luftdyktig stand.

I mellomtida får vi nøye oss med en glassfibermodell i taket på OSL.