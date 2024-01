Lette rør skal gjøre flytende havvind billigere

Flytende vindkraft gir tilgang til større havområder, men er dyrere enn anleggene som er festet til havbunnen. Flere aktører hevder imidlertid de kan redusere kostnadene, blant annet svenske Windeed, norske World Wide Wind og irske Gazelle Wind Power.

For å holde en flytende vindturbin oppreist mot vind og bølger kan det være nødvendig at fire femtedeler av den totale strukturen befinner seg under overflaten. T-Omega Wind har imidlertid en konstruksjon der mesteparten er over vannet. Selskapets pyramide, av ganske tynne stålrør, flyter på små pontonger under hvert hjørne. Ifølge den Boston-baserte oppstartsbedriften beveger konstruksjonen seg på toppen av bølgene i stedet for å kjempe mot dem.

Som et pariserhjul

Rotoren sitter på en horisontal aksling som er festet på begge sider av toppen av pyramiden, omtrent som et pariserhjul. Det betyr at den kan være lettere og enklere utformet. Med en direktedrevet generator koblet til rotoren er det ikke nødvendig med noen girkasse. Konstruksjonen har heller ingen motor som dreier turbinen mot vinden, men plattformen beveger seg med vinden rundt fortøyningen i havbunnen og er derfor alltid i riktig posisjon.

Selskapet har tidligere vist at en modell i skala 1:60 i teorien kan holde seg oppreist i 30 meter høye bølger. Det var i en tank – nå har T-Omega Wind sjøsatt en prototyp i skala 1:16 utenfor New Bedford, Massachusetts, der den skal testes på ubestemt tid. Det skriver New Atlas.

En 119 meter høy pyramide

Pyramiden skal være enkel å montere og kan slepes til land for vedlikehold. En annen kostnadsbesparende faktor er mengden materiale som kreves. En fullskalamodell på 10 MW vil ha en rotordiameter på 198 meter, med 119 meter til toppen av pyramiden. T-Omega Wind mener at totalvekten på hele anlegget vil ligge på mellom 1200 og 1800 tonn. Til sammenligning anslår Ørsted at bare metallbøyer til flytende vindturbiner kan veie mellom 3500 og 4500 tonn.

– Det er godt dokumentert at offshore vindkraft har utfordringer. Med et radikalt nytt design vil T-Omega Wind løse de fleste av disse utfordringene på en elegant og kostnadseffektiv måte. Teknologien vår gir betydelige kostnadsreduksjoner både når det gjelder produksjon og installasjon, samt vedlikehold, og all produksjon skjer innenlands, sier Brita Formato, administrerende direktør i T-Omega Wind, i en uttalelse.

Artikkelen ble først publisert i Ny Teknik.