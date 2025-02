Lederen av strømprisutvalget om norgespris: – Et veiskille

– Hvis det viser seg at mange velger å gå for denne løsningen, så vil det kunne aktualisere behov for andre tiltak for å få til den nødvendige energieffektiviseringen, sier Inge Røinaas Gran til NTB.

Han er sjef for Sintef Energi og ledet regjeringens strømprisutvalg. Utvalget leverte sin 261 sider lange rapport høsten 2023.

Der vurderte de ulike løsninger for fastpris og norgespris, men valgte å ikke anbefale det.

I januar valgte regjeringen likevel å foreslå en fastprisordning på 50 øre per kWh før avgifter til hus og hytter, som etter planen skal komme i oktober.

Viktig mål kan ryke

– Det har jo en del effekter – som også regjeringen og mediene har omtalt – at når prissignalet ikke kommer til kundene, så forventer man at man i mindre grad får energieffektivisering, sier Gran.

– Det er utfordrende. Og isolert sett så vil det også føre til et økt strømbehov.

Norge har et mål om å øke energiintensiteten med 30 prosent fra 2015 til 2030. Det målet kan bli vanskeligere å nå med norgespris, mener Gran.

For å kompensere for dette trekker han fram tilskuddsordninger for energieffektivisering både husholdninger og næringslivet som muligheter.

– Det er ikke lett å se at man vil oppnå målene for energieffektivisering uten det.

– Nytt politisk landskap

Strømprisutvalget anbefalte tydelig å få plass ordninger for mer stabile priser, understreker Gran. Men samtidig mente de at det på sikt ikke er hensiktsmessig med ordninger som innebærer offentlig støtte.

– Men dette er jo et politisk valg, og sånn sett et veiskille i strømpolitikken i Norge. Man ser nå ut til å ha en mer eller mindre varig strømstøtteordning og har også fått norgespris som vil bli en støtteordning med fastpris. Det er et ganske nytt politisk landskap, sier Gran.

– Samtidig er vi også fornøyd med at politikerne henviser til, og kjenner til, de vurderingene som strømprisutvalget har gjort. Min forståelse er at de har gjort disse valgene med kjennskap til hva effektene blir, og det er jo det vi har politikere for.

Vurderte norgespris

I rapporten fra strømprisutvalget vurderte de en ordning som i stor grad høres ut som den regjeringen nå vil innføre (side 248, 17.5.1.2).

– Ordningen lar seg relativt enkelt administrere og kan gis på samme måte som dagens strømstøtteordning, konkluderte utvalget.

De mente også at den juridisk sett vil være uproblematisk.

De trakk også fram en positiv effekt ved en slik fastpris: at det kan bidra til omstilling og elektrifisering av fossil energi siden det blir billigere å bruke strøm.

Ser problemer med Sp-forslag

Senterpartiet har foreslått norgespris også for næringslivet. En slik løsning mente strømprisutvalget at kan være problematisk, fordi den kan være i strid med statsstøtteregelverket.

– I utgangspunktet så er det nok grunn til å tro at det ikke vil være enkelt i forhold til EØS-avtalen, sier Gran til NTB.

Han sier at norgespris for næringslivet trolig vil ha omtrent samme konsekvenser som norgespris for hus og hytter.

– På den ene siden vil de oppleve forutsigbare priser, men på den andre siden vil det være en utfordring med å få til nødvendige energieffektiviseringer.