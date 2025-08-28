Undersøkelse: Fast strømpris kan påvirke strømvaner

30 prosent av de spurte svarer at fast strømpris gjør dem mindre motivert til å gjennomføre energisparetiltak i hjemmet. Det viser en undersøkelse utført av Kantar og Penetrace på vegne av Elvia.

38 prosent sa seg uenig i påstanden, og 25 prosent svarte at de ikke vet.

I tillegg svarte 54 prosent at de blir mindre bevisste på når på døgnet de bruker strøm dersom de har fast strømpris.

Undersøkelsen viser også at det er store geografiske variasjoner i interessen for norgespris.

50 prosent av de som bor sør for Trøndelag, sier at de vurderer Norgespris. I Trøndelag og nordover er tallet bare 10 prosent.

Kun 13 prosent totalt i hele landet svarte at de helt sikkert vil velge Norgespris, mens 25 prosent svarte at de ikke vet.

Totalt 1048 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i slutten av juli.