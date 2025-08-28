Abonner

Undersøkelse: Fast strømpris kan påvirke strømvaner

Flere av dem som vil velge fast strømpris, vil være mindre bevisste på strømbruk, viser en ny undersøkelse. Interessen for Norgespris varierer også geografisk.

Det er store geografiske forskjeller når det kommer til interessen for Norgespris.
Det er store geografiske forskjeller når det kommer til interessen for Norgespris. Foto: Erik Flaaris Johansen/NTB
NTB
28. aug. 2025 - 08:11

30 prosent av de spurte svarer at fast strømpris gjør dem mindre motivert til å gjennomføre energisparetiltak i hjemmet. Det viser en undersøkelse utført av Kantar og Penetrace på vegne av Elvia.

38 prosent sa seg uenig i påstanden, og 25 prosent svarte at de ikke vet.

I tillegg svarte 54 prosent at de blir mindre bevisste på når på døgnet de bruker strøm dersom de har fast strømpris.

Undersøkelsen viser også at det er store geografiske variasjoner i interessen for norgespris.

50 prosent av de som bor sør for Trøndelag, sier at de vurderer Norgespris. I Trøndelag og nordover er tallet bare 10 prosent.

Kun 13 prosent totalt i hele landet svarte at de helt sikkert vil velge Norgespris, mens 25 prosent svarte at de ikke vet.

Totalt 1048 personer deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i slutten av juli.

