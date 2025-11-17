Abonner
Nordmenn viser rekordhøy støtte til olje- og gassleting

Til tross for verdens klimautfordringer er nordmenn rekordpositive til å fortsette med olje og gass.

Nordmenn vil opprettholde Norges rolle som olje- og gassnasjon, noen vil også forsterke den.
Nordmenn vil opprettholde Norges rolle som olje- og gassnasjon, noen vil også forsterke den. Foto: Cornelius Poppe/NTB
NTB
17. nov. 2025 - 08:32

62 prosent mener at vi skal fortsette å lete etter olje, i samme grad som i dag, skriver TV 2.

På ti år har andelen som er positive til olje økt med 25 prosentpoeng, ifølge årets Klimabarometer.

Samtidig advarer FN om at klimaendringene går raskere enn forventet, og at verden er på vei mot en oppvarming på rundt 2,5- 3 grader, om ikke utslippene reduseres kraftig.

Én av fire mener fortsatt at klimaendringene er blant våre største utfordringer. Menn er mest positive til olje, mens kvinner er mest bekymret for konsekvensene av klimaendringer.

Halvparten av de spurte er bekymret for hvilke konsekvenser klimaendringene kan ha for seg og sine.

Også halvparten av de spurte mener at myndighetene gjør for lite, men kun åtte prosent mener at klima og miljø bør prioriteres i statsbudsjettet.

Klimabarometeret 2025 er utviklet og eies av Kantar, og ble gjennomført første gang i 2009. Det er 2069 personer som har svart på undersøkelsen.

energiOlje og gass
