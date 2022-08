Laveste fyllingsgrad i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge på 20 år

Fyllingsgraden i vannmagasinene i Øst- og Sørvest-Norge var i uke 33 på sitt laveste de siste 20 årene. Nivået totalt i Norge økte med 0,5 prosentpoeng fra uken før.

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I Øst- og Sørvest-Norge var fyllingsgraden på sitt laveste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 68,5 prosent, opp 0,8 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 50,2 prosent, uendret fra uken før.

Under normalt også i vest

Også i Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. Der lå nivået på 70,3 prosent, opp 0,7 prosentpoeng fra uken før.

Samlet sett lå fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge på 68,9 prosent ved utgangen av forrige uke, altså uke 33. Det er en økning på 0,5 prosentpoeng fra uken i forveien.

Normalen de siste 20 årene har vært et nivå på 80 prosent på denne tiden av året. Det er magasinene i Øst- og Sørvest-Norge som trekker ned.

Ny prisrekord i sør

I Sørøst- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 4,58 kroner per kilowattime (kWh) torsdag, som er ny rekord. Maksprisen blir på 4,79 kroner.

Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Torsdagens snittpris per kWh er 0,17 kroner høyere enn onsdag og 3,78 kroner høyere enn samme dag året før.

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (15,41 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh) og et eventuelt påslag fra strømselskapene. På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og for seg selv kommer nettleien.

Maksprisen torsdag på 4,79 kroner per kWh er mellom klokken 6 og 7 på morgenen. Den er 0,053 kroner lavere enn onsdag og 3,91 kroner høyere enn samme dag året før.

Minsteprisen blir på 4,44 kroner per kWh mellom klokken 1 og 2 på natten.

«Gratis» strøm i nord

I Nord-Norge nådde fyllingsgraden sitt høyeste nivå på denne tiden av året de siste 20 årene. Der lå nivået på 91,4 prosent, opp 1,7 prosentpoeng fra uken før.

Også i Midt-Norge lå fyllingsgraden over normalen for denne tiden av året. Der lå nivået på 87 prosent, ned 0,9 prosentpoeng fra uken før.

I Nord-Norge blir snittprisen for strøm på 0,013 kroner per kWh torsdag. I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Også i Midt-Norge er spotprisen på strøm nesten gratis: snittprisen torsdag er 0,16 kroner per kWh og maksprisen er 0,3 kroner.