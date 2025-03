Til sammenligning var det samme resultatet 41,4 milliarder kroner året før.

– Både energimarkedene og verden rundt oss endrer seg raskt, noe som gjør det vanskeligere å forutse hvordan framtiden vil se ut, sier Statkrafts konsernsjef Birgitte Ringstad Vartdal.

– Mens de underliggende driverne for energiomstillingen fortsatt ser sterke og fordelaktige for Statkraft, gjør økt geopolitisk usikkerhet kombinert med rekordhøye investeringer i 2023 og 2024 at vi på kort sikt prioriterer enda strengere blant prosjektene i vår store portefølje, sier Vartdal.

Utbytte på 8,8 milliarder kroner

Konsernsjefen tjente 7,8 millioner kroner i 2024. Hennes forgjenger, Christian Rynning-Tønnesen, tjente til sammenligning 7,58 millioner kroner året før.

Det norske statseide kraftselskapet foreslår å betale utbytte på 8,8 milliarder kroner for 2024, mens utbyttet i 2023 var på 13 milliarder kroner.

Netto driftsinntekter endte i fjor på 53,7 milliarder kroner i 2024 mot 65,3 milliarder kroner i 2023. Mens resultatet før skatt var på 51 milliarder kroner i 2023, falt det i 2024 til 20,6 milliarder kroner.

Europa og Sør-Amerika

Statkraft besluttet i fjor å spisse strategien med prioriteringer i både Europa og Sør-Amerika. I fjor fullførte Statkraft oppkjøpet av det spanske fornybarselskapet Enerfín til en verdi på rundt 21 milliarder kroner. I fjor åpnet også Statkraft sin største vindpark utenfor Europa, Ventos de Santa Eugênia i brasilianske Bahia.

– Jeg er stolt over hva organisasjonen leverte i 2024, som var preget av solid drift, rekordsterk energidisponering og fortsatt gode resultater fra våre markedsaktiviteter. Vi investerer tungt i vedlikehold og oppgradering av våre norske vannkraftverk, sier Vartdal.

– Samtidig utvikler og strømlinjeformer vi porteføljen av fornybar energi-prosjekter i markeder med høyt potensial for å bygge skala og lønnsomhet.