Abonner
energi

Statkraft satser stort på solkraft i Brasil

Statkraft åpner tre nye solkraftverk i Brasil, med en samlet investering på 2,3 milliarder kroner.

– Det er et land med veldig gode ressurser på både sol og vind, sier konsernsjef Birgitte Vartdal i Statkraft om Brasil-satsingen.
– Det er et land med veldig gode ressurser på både sol og vind, sier konsernsjef Birgitte Vartdal i Statkraft om Brasil-satsingen. Foto: Arash A. Nejad
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
11. nov. 2025 - 07:28

Statkraft fortsetter sin satsing i Sør-Amerika og åpner tre nye solkraftverk i Brasil. Ifølge E24 er den samlede investeringen på 2,3 milliarder kroner.

– Vi har valgt å spisse strategien på Norden, Europa og Sør-Amerika. Vi har stor aktivitet i Brasil. Det er et land med veldig gode ressurser på både sol og vind, sier konsernsjef Birgitte Vartdal til E24 fra Brasil, der hun deltar på årets klimatoppmøte.

Prosjektene vil produsere 789 gigawattimer i året, det er mer enn all norsk solkraftproduksjon til sammen.

Strategisk skifte 

To av de nye solkraftverkene ligger i samme område som Statkrafts vindkraftprosjekter, mens det tredje kombineres med batterilagring. Ifølge Vartdal skal dette bidra til jevnere kraftproduksjon gjennom døgnet.

Satsingen markerer et tydelig strategisk skifte etter at Statkraft det siste året har trukket seg ut av prosjekter innen hydrogen, batterier, fjernvarme og biodrivstoff.

Selskapet har også solgt seg ut av flere markeder, blant annet India og Nepal, og fokuserer nå på sol-, vind- og vannkraft.

– Fokuset er å skape mest mulig verdi og mest mulig ny produksjon ved å fokusere kapitalen på kjernen, sier Vartdal.

Ikke nye i Brasil

Statkraft har over tjue prosjekter i Brasil fra før, hovedsakelig innen vann- og vindkraft.

Selskapet opplyser at de nye solkraftverkene er lagt til kystområder for å unngå konflikt med urfolksinteresser og regnskog.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Glava
Skal du pusse opp huset? Denne podkasten lærer deg om energieffektivisering
– Dere vil ha målstyring, men Norge styres ikke på den måten, sa NVEs Kjetil Lund på Arendalsuka. Til venstre står kommunikasjonssjef Atle Simonsen i Lyse.
Kommentar

Alle vil ha mer kraft: En byråkrat slår tilbake

energiSolkraftstatkraft
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Ny i dag
Miljødirektoratet
Rådgiver / seniorrådgiver innen transport og klima
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Funksjonsleder pumpestasjoner
Space Norway AS
Sales Director Government
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Overingeniør vanndistribusjon
Statens vegvesen
Kontrollingeniør, veg og trafikk
DNV
People Manager in Maritime, Ship Classification
En tjeneste fra