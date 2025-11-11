Statkraft satser stort på solkraft i Brasil

Statkraft fortsetter sin satsing i Sør-Amerika og åpner tre nye solkraftverk i Brasil. Ifølge E24 er den samlede investeringen på 2,3 milliarder kroner.

– Vi har valgt å spisse strategien på Norden, Europa og Sør-Amerika. Vi har stor aktivitet i Brasil. Det er et land med veldig gode ressurser på både sol og vind, sier konsernsjef Birgitte Vartdal til E24 fra Brasil, der hun deltar på årets klimatoppmøte.

Prosjektene vil produsere 789 gigawattimer i året, det er mer enn all norsk solkraftproduksjon til sammen.

Strategisk skifte

To av de nye solkraftverkene ligger i samme område som Statkrafts vindkraftprosjekter, mens det tredje kombineres med batterilagring. Ifølge Vartdal skal dette bidra til jevnere kraftproduksjon gjennom døgnet.

Satsingen markerer et tydelig strategisk skifte etter at Statkraft det siste året har trukket seg ut av prosjekter innen hydrogen, batterier, fjernvarme og biodrivstoff.

Selskapet har også solgt seg ut av flere markeder, blant annet India og Nepal, og fokuserer nå på sol-, vind- og vannkraft.

– Fokuset er å skape mest mulig verdi og mest mulig ny produksjon ved å fokusere kapitalen på kjernen, sier Vartdal.

Ikke nye i Brasil

Statkraft har over tjue prosjekter i Brasil fra før, hovedsakelig innen vann- og vindkraft.

Selskapet opplyser at de nye solkraftverkene er lagt til kystområder for å unngå konflikt med urfolksinteresser og regnskog.

