Staten brukte 12,7 milliarder på konsulenter i fjor

Offentlige virksomheter har siden 2022 fått instruks om å kutte i konsulentbruken. I fjor brukte staten 12,7 milliarder kroner på konsulenter.

Det var Statens vegvesen, Forsvarsdepartementet og Arbeids- og velferdsetaten (Nav) som brukte mest penger på konsulenter i fjor, skriver Klassekampen.

Statens vegvesen betalte 2,3 milliarder kroner for konsulenter, mens Forsvarsdepartementet og Nav brukte henholdsvis 1,2 milliarder og 1 milliard.

Det kommer fram i et svar fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet på et spørsmål fra Rødt til statsbudsjettet.

Til tross for at alle offentlige virksomheter siden 2022 har fått instruks om å kutte i konsulenter, har utgiftene holdt seg relativt stabilt. Fra 2023 til 2024 var det en reduksjon på 500 millioner kroner, ifølge tall avisen har fått. Men Nav og Forsvaret har økt sin konsulentbruk med henholdsvis 13,5 prosent og 16,7 prosent fra 2023.

Forsvarssektoren under ett står for den største statlige konsulentbruken, med 2,6 milliarder kroner i 2024. Dette knytter seg i stor grad til investeringsprosjekter.

– Når Forsvaret setter i gang enorme investeringer på grunn av situasjonen i verden, er det ikke rart at konsulentbruken øker, sier daglig leder i konsulentselskapet Capto, Gjermund Lanestedt.