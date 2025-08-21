Abonner
Nord Stream

Ukrainer pågrepet i Italia, mistenkt for angrepet mot Nord Stream

Politiet i Italia har pågrepet en ukrainsk mann som angivelig koordinerte bombeangrepene mot Nord Stream-rørene, melder det tyske magasinet Der Spiegel. 

Fra Østersjøen mens gassen fortsatt boblet opp fra Nord Stream-gassledningen.
Fra Østersjøen mens gassen fortsatt boblet opp fra Nord Stream-gassledningen. Foto: Det danske forsvaret
NTB
21. aug. 2025 - 12:12

Tysk påtalemyndighet opplyser til nyhetsbyrået Reuters torsdag at ukraineren som er pågrepet i Rimini-provinsen, er mistenkt for å ha koordinert angrepene. Han vil bli brakt for en tysk dommer etter å ha blitt utlevert, ifølge påtalemyndigheten.

Der Spiegel skriver at mannen skal ha vært om bord i seilbåten som ble brukt av gjerningspersonene under angrepet 26. september 2022.

Han er identifisert av tyske medier som Serhij K. og skal være del av en gruppe som festet eksplosiver på rørledningene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
Teknisk Ukeblad Media
TU-appen gir deg raskere tilgang til de viktigste nyhetene om teknologi

Fraktet russisk gass

Ifølge påtalemyndigheten dro han og hans medsammensvorne ut fra Rostock nordøst i Tyskland. Båten skal ha vært innleid fra et tysk selskap ved hjelp av falske ID-papirer.

Gassledningene ble ødelagt etter angrepet i 2022.  Foto:  Swedish Coast Guard via AP/NTB
Gassledningene ble ødelagt etter angrepet i 2022.  Foto:  Swedish Coast Guard via AP/NTB

Gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 ble ødelagt av flere eksplosjoner utenfor øya Bornholm i Østersjøen. Gassrørledningene ble bygget for å frakte russisk gass fra Russland til Tyskland.

Prosjektet var kontroversielt, særlig etter den russiske invasjonen av Ukraina i februar samme år.

Dykkerinstruktør skal være mistenkt

Russland ga først USA, Storbritannia og Ukraina skylden for eksplosjonene, som i stor grad kuttet den russiske gassforbindelsen til det europeiske markedet. Landene har nektet for å være involvert.

Vestlige land pekte samtidig på Russland.

Saken ble etterforsket av Tyskland, Danmark og Sverige, og svenske myndigheter fant spor av eksplosiver på flere objekter som ble hentet fra åstedet. De svenske og danske etterforskningene ble henlagt i februar 2024, uten at noen mistenkte ble navngitt.

Tidligere har polske myndigheter opplyst at en ukrainsk dykkerinstruktør som er mistenkt for sabotasjen, har flyktet til Ukraina. Mannen var bosatt i Polen.

Ukrainske soldater passerer en brennende buss som har blitt truffet av en russisk drone nær Bakhmut i Dontesk-regionen i 2023.
Les også:

FFI-direktør: Tror langtidsplanen allerede kan være utdatert

Nord Stream
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Les mer
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Norconsult AS
Nyutdannet sivilingeniør geoteknikk
COWI AS
Senior VVS-Ingeniør
Gran kommune
Enhetsleder vann og avløp
Servi Group
Senioringeniør Hydraulikk / Mekatronikk
En tjeneste fra