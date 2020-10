Lanserte elektrisk Hummer

General Motors har lansert elbilutgaven av Hummer. Bilen, som er en pickup, kan forhåndsbestilles nå, og skal leveres om et års tid.

Riktig nok er den kun tilgjengelig for reservasjon i Nord-Amerika, og ordrebøkene for førsteutgaven EV Hummer Edition 1 som kommer neste år er allerede fulle.

Dette er en bil for de med penger mellom hendene. Startprisen er på 112.600 dollar, eller en drøy million kroner. Til gjengjeld er det en bil med tre motorer og en samlet motoreffekt på 745 kilowatt. GMC oppgir et moment på 15591 newtonmeter, som må sies å være ekstremt.

Bilen kommer med spesialfunksjoner som firehjulsstyring og muligheten til å kjøre skrått sidelengs. Den skal ha spesielt gode offroadegenskaper, med mulighet for å øke bakkeklaringen ved behov. Tre motorer gir anledning til å finjustere grepet under slik kjøring. I tillegg er det kamraer under bilen, slik at du kan få bedre kontroll.

Rask og stor

Hummer EV skal være spesielt god på terrengkjøring. Foto: GMC

Tempoet fra stillestående til 96,5 kilometer i timen skal være omtrent tre sekunder. Ikke akkurat ille for en såpass diger bil som dette. Nøyaktige mål og vekt opplyses ikke, men med tanke på at dette er en bil med 35 tommers hjul og er en pickup med plass til fem personer og i tillegg har et lasteplan, er det slett ikke usannsynlig at du må ha lastebilsertifikat for å kjøre den i Europa.

GMC frister for øvrig også med et 800 volt batterisystem og hurtiglading med inntil 350 kilowatt.

Rekkevidden oppgis til omtrent 563 kilometer. Batterikapasitet er ikke offentliggjort.

Nå er det riktig nok ikke så vanskelig å lage en heftig elbil for de som er villige til å betale for det. Lucid Air er et eksempel på det. I det amerikanske markedet er nok heller spørsmålet om de klarer å lage innstegsmodellene billige nok til at den kan konkurrere i pickupmarkedet.

Innstegsmodellen er tre og et halvt år unna

Taket kan fjernes om du vil kjenne vinden ruske i tupéen. Foto: GMC

Hummer EV skal komme i til sammen fire utgaver, hvor den billigste er Hummer EV2. Denne varianten skal koste 80.000 dollar (734.000 kroner), og har to motorer med en samlet effekt på 466 kilowatt. Momentet skal være 10.033 newtonmeter.

Rekkevidden er også betraktelig lavere: 402 kilometer. I tillegg er 800 volt ladesystem kun nevnt på den dyreste varianten, så dette får man formodentlig ikke på de rimeligere utgavene.

Men: Innstegsmodellen kommer ikke på markedet før våren 2024, altså om tre og et halvt år. Og den har en pris som er betraktelig høyere enn hva man i USA må betale for mange populære «trucks» som Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma, Ford Ranger eller Dodge RAM.

Da spørs det om ikke konkurrerende elektriske «trucks» er på markedet før GMC er klare til å levere sine billigste varianter. Det skal for øvrig komme ulike varianter også høsten 2022 og våren 2023, men disse er dyrere enn innstegsmodellen.

Kan den konkurrere?

Rivian R1T Foto: Jeff Johnson

Pickup er en svært populær kategori i Nord-Amerika. Derfor er det også mange andre bilprodusenter som jobber med elektriske pickups. De mest kjente er antakeligvis Tesla Cybertruck og Rivian R1T.

Begge disse har lavere pris enn GMC byr på, og kommer på markedet neste år. Rivian R1T skal koste fra omtrent 70.000 dollar før insentiver. Dette er et prisnivå som tilsvarer toppmodeller i pickupsegmentet.

Tesla Cybertruck. Foto: Tesla

Tesla Cybertruck skal også koste 70.000 dollar, men det er for toppmodellen med tre motorer som kommer neste høst. Den billigste varianten med bakhjulstrekk skal koste 40.000 dollar, som nok er mer på linje med billigere pickups. Denne varianten skal leveres til kunder fra høsten 2022.

I tillegg kommer markedsleder Ford med sin elektriske F150 innen 2022. Denne skal kunne leveres med firehjulstrekk.

Lite er kjent om den kommende bilen, men om prisen står i stil med tilsvarende spesifiserte fossilvarianter er det grunn til å tro at den kan bli populær blant amerikanske pickupkunder. Fords F-serie er USAs mest solgte pickup med god margin.

Ut fra hva GMC har fortalt om sin elektriske Hummer, ser det ut til at dette skal være en elbil som følger i modellens fotspor som en «se på meg»-bil for de som er villig til å bruke penger på et spesielt kjøretøy med mye teknologi.